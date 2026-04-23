Buscan a un biólogo argentino que está desaparecido en Francia desde hace tres meses

Oriundo de General Rodrgíuez, Debandi fue durante ocho años profesor auxiliar de laboratorio en la Universidad Nacional de Luján, y durante dos años fue gerente de producción en una empresa avícola.

Después, decidió emigrar a Europa. Primero vivió en Barcelona, hasta elegir Irlanda, donde se asentó desde fines de abril de 2024, en la ciudad de Drogheda. Hasta noviembre de 2025 trabajó en la industria de la carne, hasta que renunció con la idea de irse a Dinamarca.

El 11 de enero, a través de una videollamada, el biólogo se contactó por última vez con su familia, quienes recién a mediados de febrero empezaron a preocuparse, porque el argentino solía demorarse en responder mensajes, como dijo Florencia Debandi, su hermana.

Cómo aportar información sobre el paradero de Juan Ignacio

La familia mantiene la esperanza y solicita colaboración para dar con Juan Ignacio Debandi Álvarez. Organizaron publicaciones y contacto internacional para sostener la búsqueda, y reclamaron celeridad en las pesquisas. Quienes puedan aportar datos concretos fueron instados a comunicarse cuanto antes; cada pista podría ser clave para esclarecer lo ocurrido.

Quienes tengan información pueden comunicarse al teléfono +54 9 11 5652 4380 o escribir al correo [email protected].