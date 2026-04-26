El gol de Enzo Fernández para meter al Chelsea en la final de la FA Cup
Con un cabezazo certero en la semifinal ante Leeds, el mediocampista argentino le dio el triunfo por 1-0 al equipo de Liam Rosenior. Ahora, buscará salvar la temporada frente al Manchester City en Wembley.
Enzo Fernández volvió a demostrar que es el corazón y, esta vez, el goleador del Chelsea. En un contexto donde la FA Cup aparece como la única tabla de salvación para un equipo que quedó lejos en la Premier y fuera de las copas internacionales, el ex-River apareció a los 23 minutos del primer tiempo para conectar un centro de Pedro Neto y, con un frentazo al borde del área chica, sentenciar el 1-0 definitivo en el marcador.
Este tanto tiene un sabor especial para el campeón del mundo, quien recientemente había atravesado un cortocircuito con su entrenador, Liam Rosenior, tras una insólita sanción de dos partidos por sus dichos sobre la ciudad de Madrid en un medio de streaming. Con este grito, el volante central de la Selección Argentina alcanza los 13 goles en la temporada, consolidando un año individual brillante a pesar del andar irregular de los de Londres.
El gol de Enzo Fernández para meter al Chelsea en la final de la FA Cup
Cita de honor en Wembley: Chelsea vs. Manchester City
La victoria deposita al Chelsea directamente en la gran final del próximo sábado 16 de mayo. El escenario será el mítico Estadio de Wembley y el rival no podría ser más exigente: el Manchester City de Pep Guardiola. Los "Citizens" vienen de dar vuelta su semifinal ante el Southampton por 2-1 con goles de Jérémy Doku y el argentino Nico González, y buscarán sumar un nuevo trofeo tras haber conquistado ya la EFL Cup.
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario