El gol de Enzo Fernández para meter al Chelsea en la final de la FA Cup

Enzo Fernández volvió a demostrar que es el corazón y, esta vez, el goleador del Chelsea. En un contexto donde la FA Cup aparece como la única tabla de salvación para un equipo que quedó lejos en la Premier y fuera de las copas internacionales, el ex-River apareció a los 23 minutos del primer tiempo para conectar un centro de Pedro Neto y, con un frentazo al borde del área chica, sentenciar el 1-0 definitivo en el marcador.