Argentina quedó eliminada del Mundial Sub-17 femenino tras caer por penales ante Ghana

Lejos de bajar los brazos, la Albiceleste aguantó los embates en el complemento —con salvadas providenciales en la línea de la capitana Maldonado y intervenciones clave de Virga— y supo sufrir para encontrar el momento justo del golpe. A falta de cinco minutos para el cierre, y ya con Ghana jugando con diez futbolistas por la expulsión de Hajara Adam, apareció la gran figura del torneo: Mercedes Diz ganó de cabeza en el área para estampar el agónico 1-1 y desatar la locura argentina.