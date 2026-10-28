Argentina quedó eliminada del Mundial Sub-17 femenino tras caer por penales ante Ghana
La Albiceleste igualó 1-1 sobre el final con un agónico tanto de Mercedes Diz, pero no pudo en la definición desde los doce pasos y se despidió de su primera experiencia en Marruecos.
La histórica primera participación de la Selección Argentina Sub-17 femenina en una Copa del Mundo llegó a su fin este miércoles, luego de caer por penales ante Ghana tras igualar 1-1 en los 90 minutos reglamentarios en el Complejo de Fútbol Mohammed VI. El equipo dirigido por Christian Meloni dejó el alma hasta el último suspiro, pero se despidió del certamen con la frente en alto tras una campaña inolvidable.
El encuentro comenzó cuesta arriba para el combinado nacional. Ghana impuso condiciones desde el inicio y, tras varios avisos de la mano de Christiana Ashiaku, logró romper el cero a los 15 minutos de la primera mitad gracias a una gran jugada colectiva que coronó Cynthia Obinsrewuo para vencer la resistencia de la arquera Bianca Virga.
Lejos de bajar los brazos, la Albiceleste aguantó los embates en el complemento —con salvadas providenciales en la línea de la capitana Maldonado y intervenciones clave de Virga— y supo sufrir para encontrar el momento justo del golpe. A falta de cinco minutos para el cierre, y ya con Ghana jugando con diez futbolistas por la expulsión de Hajara Adam, apareció la gran figura del torneo: Mercedes Diz ganó de cabeza en el área para estampar el agónico 1-1 y desatar la locura argentina.
Argentina quedó eliminada del Mundial Sub-17 femenino tras caer por penales ante Ghana
La definición por penales y el balance de una campaña histórica para la Selección Argentina
En la dramática tanda desde los doce pasos, la efectividad estuvo del lado del conjunto africano. Para Argentina convirtieron Mercedes Diz, Lola Conde, Agustina Maldonado y Julia Viñas, pero la ejecución fallida en la serie inclinó la balanza a favor de Ghana, que se quedó con el boleto a la siguiente instancia. Pese al dolor de la eliminación, las chicas argentinas cierran un torneo consagratorio que quedará grabado en la historia del deporte nacional:
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Fase de grupos de menor a mayor: Comenzaron con una caída 2-1 ante Alemania (con el histórico primer gol mundialista de Diz), se recuperaron con un sólido 2-0 sobre Nueva Zelanda (doblete de Diz) y sellaron el pasaporte a octavos con una goleada categórica por 5-1 ante el anfitrión Marruecos (triplete de Diz, Galarza y Aguilar).
Campaña: Terminaron segundas en el Grupo A con seis unidades, ratificando un crecimiento notable que sienta las bases para el futuro del fútbol femenino formativo en el país.
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