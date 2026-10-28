Cambios en el fútbol argentino por la visita del Papa León XIV: todas las reprogramaciones

Final por el primer ascenso y Reducido: Se postergan una semana y comenzarán los días 14 y 15 de noviembre .

Final por el segundo ascenso: Quedó reprogramada para el 19 de diciembre .

Las categorías Primera B y Primera C acompañarán este esquema y también correrán sus calendarios de definición.

El antecedente de 1987 con Juan Pablo II

La reprogramación del fútbol por una visita papal cuenta con un histórico antecedente en el país. Durante la segunda visita de Juan Pablo II en abril de 1987, la fecha 36 de la Primera División debió ser postergada por la Misa de Ramos en River, lo que derivó en un Superclásico histórico jugado un lunes 13 de abril en el Monumental (empate 1-1 entre el Millonario y Boca). Esa misma semana, además, Deportivo Armenio se coronó campeón del primer Torneo Nacional B en la historia.