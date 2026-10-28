Cambios en el fútbol argentino por la visita del Papa León XIV: todas las reprogramaciones
La falta de operativos policiales por la cobertura de la visita papal obligó a modificar el calendario. La última fecha de la Liga Profesional se jugará entre semana y las finales de la Primera Nacional sufrirán postergaciones.
La inminente llegada del Papa León XIV a la Argentina provocó un sacudón absoluto en el calendario oficial del fútbol nacional. Debido a que los organismos de seguridad no prestarán servicio para eventos masivos en las fechas claves de la estadía papal, la AFA y las autoridades de las distintas categorías debieron reestructurar a contrarreloj el cronograma de definiciones del Torneo Clausura 2026 y del Ascenso.
La medida abarca un apagón de operativos policiales: la APREVIDE confirmó que no brindará servicio de seguridad en la Provincia de Buenos Aires entre el viernes 6 y el miércoles 11 de noviembre, mientras que el Comité de Seguridad de la Ciudad de Buenos Aires (CABA) adoptó la misma postura hasta el martes 10 inclusive.
IMPORTANTE: Adelantan cuáles serán los cortes de calles en Buenos Aires por la visita del Papa León XIV
Cómo afecta a la Liga Profesional y la Primera Nacional la llegada del Papa León XIV
Ante este escenario operativo, la Liga Profesional de Fútbol adelantará el cierre de la fase regular: la última fecha del Torneo Clausura se disputará entre semana, del miércoles 4 al viernes 6 de noviembre. Los cinco encuentros decisivos se programarán respetando el reglamento y los días mínimos de descanso para evitar complicaciones con la fecha FIFA de noviembre, sin alterar el inicio de los playoffs. Por su parte, la Primera Nacional sufrirá modificaciones más severas en sus etapas de definición:
-
Final por el primer ascenso y Reducido: Se postergan una semana y comenzarán los días 14 y 15 de noviembre.
Final por el segundo ascenso: Quedó reprogramada para el 19 de diciembre.
Las categorías Primera B y Primera C acompañarán este esquema y también correrán sus calendarios de definición.
El antecedente de 1987 con Juan Pablo II
La reprogramación del fútbol por una visita papal cuenta con un histórico antecedente en el país. Durante la segunda visita de Juan Pablo II en abril de 1987, la fecha 36 de la Primera División debió ser postergada por la Misa de Ramos en River, lo que derivó en un Superclásico histórico jugado un lunes 13 de abril en el Monumental (empate 1-1 entre el Millonario y Boca). Esa misma semana, además, Deportivo Armenio se coronó campeón del primer Torneo Nacional B en la historia.
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario