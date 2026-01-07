Argentina quedó eliminada de la United Cup tras caer ante Suiza en los cuartos de final
El seleccionado argentino perdió 2-1 la serie ante Suiza en la United Cup y quedó eliminado en cuartos de final, con una destacada victoria de Sebastián Báez.
Argentina quedó eliminada de la United Cup tras perder la serie de cuartos de final ante Suiza por 2-1 en Perth. La definición llegó en el dobles mixto, luego de una sólida victoria de Sebastián Báez, que había mantenido viva la ilusión del equipo albiceleste.
La serie entre Argentina y Suiza se definió en el tercer punto, luego de un inicio adverso para el conjunto nacional. En el primer partido de singles, Belinda Bencic fue ampliamente superior a Solana Sierra y se impuso por 6-2 y 6-2, dándole la ventaja inicial al equipo europeo.
La reacción argentina llegó de la mano de Sebastián Báez, quien mostró uno de sus mejores rendimientos sobre canchas rápidas. El bonaerense venció en sets corridos a Stan Wawrinka por 7-5 y 6-4, sumó su tercera victoria en la semana y dejó la serie igualada 1-1.
El dobles mixto y la definición para Suiza
Con la eliminatoria empatada, el pase a semifinales quedó en manos del dobles mixto. Guido Andreozzi y Lourdes Carlé no lograron sostener la paridad ante la dupla compuesta por Belinda Bencic y Jakub Paul, que se impuso con claridad por 6-3 y 6-3 para sellar la clasificación suiza. El resultado marcó el final del camino para Argentina en el certamen, en una serie que tuvo momentos de buen nivel colectivo, pero que terminó inclinándose por la mayor solidez del equipo europeo en el punto decisivo.
Más allá de la eliminación, la actuación argentina en Perth dejó sensaciones alentadoras. El seleccionado había logrado un hecho histórico al avanzar a los cuartos de final como mejor segundo de su grupo, con un balance de 4-2 en partidos. La victoria de Báez y el rendimiento general del equipo marcaron un nuevo paso adelante para el tenis argentino en la United Cup 2026, con señales positivas de cara a las próximas competencias internacionales.
