Argentina quedó eliminada de la United Cup tras caer ante Suiza en los cuartos de final

image

El dobles mixto y la definición para Suiza

Con la eliminatoria empatada, el pase a semifinales quedó en manos del dobles mixto. Guido Andreozzi y Lourdes Carlé no lograron sostener la paridad ante la dupla compuesta por Belinda Bencic y Jakub Paul, que se impuso con claridad por 6-3 y 6-3 para sellar la clasificación suiza. El resultado marcó el final del camino para Argentina en el certamen, en una serie que tuvo momentos de buen nivel colectivo, pero que terminó inclinándose por la mayor solidez del equipo europeo en el punto decisivo.