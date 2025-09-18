Argentina venció al bicampeón olímpico Francia y se clasificó a octavos del Mundial de Vóley 2025

argentina voley 1

Además, Finlandia se convirtió en otra de las revelaciones al quedarse con el segundo lugar del grupo y avanzar a la siguiente ronda. Argentina, en tanto, ya tiene rival confirmado para el sábado: se enfrentará al segundo clasificado del Grupo F, que saldrá del duelo entre Italia y Ucrania.

Con esta gesta, la Selección no solo se ganó un lugar entre los 16 mejores, sino que también reforzó su confianza y encendió la ilusión de llegar lejos en el campeonato. En un Mundial donde cada detalle cuenta, Argentina demostró que está preparada para soñar en grande y competirle de igual a igual a cualquiera.

El punto que definió el partido entre Argentina y Francia en el Mundial de Vóley 2025

