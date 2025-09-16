Quién era Germán Torres, el panadero que introdujo la masa madre en Argentina

En 2016, Germán Torrés fundó Salvaje Bakery, establecimiento que reformuló el concepto de panadería en la Argentina, incluyendo el pan de masa madre entre otras novedades para la escena local.

El impacto de Germán Torres se extendió más allá del ámbito profesional. En entrevistas, insistía en la importancia de los procesos y los ingredientes: “Un buen pan requiere horas de fermentación, masa madre de centeno y harinas menos refinadas, elementos que mejoran la digestión y el sabor, y que distinguen al pan artesanal del industrial”.