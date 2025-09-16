Quién era Germán Torres, el panadero que introdujo la masa madre en Argentina
El reconocido panadero falleció este 14 de septiembre tras luchar contra una prolongada enfermedad y sufrir una recaída.
El reconocido panadero y creador de La Valiente y Salvaje Bakery, Germán Torres, falleció este domingo a las 5 de la mañana luego de sufrir una recaída de una prolongada enfermedad con la que se encontraba batallando desde hace un tiempo. A sus 38 años, se había vuelto un referente de la panadería artesanal en Argentina.
El joven nacido en 1985 en Buenos Aires supo llevar adelante una destacada trayectoria en la cocina, siempre marcada por la innovación. Estudió publicidad en la Universidad Argentina de la Empresa (UADE) y, en 2006, tras concluir sus estudios, fue premiado con un viaje al festival de publicidad de Cannes, en Francia. Al poco tiempo comenzó a trabajar en agencias de publicidad.
De regreso, dividía su jornada entre su trabajo en McCann Erikson de día, mientras que de noche cocinaba en Guido´s, el restaurante de comida italiana en Palermo. Fue entonces que comenzó a estudiar en el Instituto Argentino de Gastronomía (IAG).
Tras un viaje a la India abandonó la publicidad y se metió de lleno en la gastronomía. Pasó por las cocinas de Quimbombó, Dadá Bistró, Le Pain Quotidien, La Panadería de Pablo y San Gennaro, en este último como jefe de cocina. En cada uno de los espacios siempre se ocupó del pan. También trabajó en caterings, como Schuster y en grupo Fenix, cocinando en estadios y teatros para las bandas.
Vivió seis meses en Nueva York, donde trabajó en Shelter, un restorán/pizzería en Williamsburg. A su regreso, hizo eventos, pop ups, asesoramientos; dio clases junto a Pedro Lambertini y Máximo Cabrera (fundador de la escuela Crudo).
En 2016, Germán Torrés fundó Salvaje Bakery, establecimiento que reformuló el concepto de panadería en la Argentina, incluyendo el pan de masa madre entre otras novedades para la escena local.
El impacto de Germán Torres se extendió más allá del ámbito profesional. En entrevistas, insistía en la importancia de los procesos y los ingredientes: “Un buen pan requiere horas de fermentación, masa madre de centeno y harinas menos refinadas, elementos que mejoran la digestión y el sabor, y que distinguen al pan artesanal del industrial”.
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario