Argentina vs. Inglaterra: quién Thomas Tuchel, el DT de la selección inglesa en el Mundial 2026
Nació en Alemania y desde el 2024 está al frente del seleccionado inglés. Además, afronta su primera Copa del Mundo. Los detalles en la nota.
Inglaterra afronta este miércoles uno de los compromisos más importantes de su historia reciente cuando se mida con Argentina por las semifinales del Mundial 2026. El conjunto europeo llega con la ilusión de volver a disputar una final de la Copa del Mundo, aunque enfrente tendrá al campeón defensor con Lionel Messi a la cabeza.
Al frente del equipo estará Thomas Tuchel, el entrenador alemán de 52 años que asumió el cargo en octubre de 2024 y que vive su primera experiencia en una Copa del Mundo.
Después de conducir a Inglaterra en una gran campaña en las Eliminatorias UEFA, con ocho victorias en ocho partidos y el primer puesto del Grupo K, el ex Chelsea intentará llevar a Inglaterra a la final del certamen, donde ya espera España, que eliminó a Francia en Dallas.
Quién es Thomas Tuchel, el entrenador de Inglaterra en el Mundial 2026
Antes de asumir el desafío de dirigir a Inglaterra, Tuchel desarrolló toda su carrera como entrenador en el fútbol alemán. Sus primeros pasos fueron en las categorías inferiores del Augsburg y, posteriormente, tuvo su primera experiencia en la Bundesliga al frente del Mainz 05.
Su carrera dio un salto al dirigir a Borussia Dortmund, Paris Saint-Germain, Chelsea y Bayern Múnich, clubes con los que terminó de consolidarse entre los entrenadores más prestigiosos de Europa.
Desde que tomó las riendas de la selección inglesa, los resultados acompañaron su gestión. En sus primeros 14 partidos consiguió 11 triunfos, un empate y solo dos derrotas, un rendimiento que fortaleció la confianza de un equipo que busca volver a levantar la Copa del Mundo por primera vez desde 1966.
La trayectoria de Thomas Tuchel como entrenador
En 19 años como entrenador, Tuchel pasó del fútbol alemán a dirigir a algunos de los clubes más importantes de Europa, donde se consolidó como uno de los técnicos más prestigiosos del continente.
- Augsburg II (2007-2008): 34 partidos, 20 victorias, 8 empates y 6 derrotas.
- Mainz 05 (2009-2014): 184 partidos, 72 triunfos, 46 empates y 66 caídas.
- Borussia Dortmund (2015-2017): 107 encuentros, con 67 victorias.
- PSG (2018-2021): 127 partidos y 95 triunfos.
- Chelsea (2021-2022): 100 encuentros, con 60 victorias.
- Bayern Múnich (2023-2024): 61 partidos, con 37 triunfos.
- Selección de Inglaterra (2024-actualidad): 14 partidos, 11 victorias, un empate y dos derrotas.
Los títulos y reconocimientos que respaldan su carrera
A lo largo de su recorrido ganó 11 títulos oficiales, entre ellos una Copa de Alemania con Borussia Dortmund, varios campeonatos locales con Paris Saint-Germain, la Champions League, la Supercopa de Europa y el Mundial de Clubes con Chelsea, además de la Bundesliga con Bayern Múnich.
Su temporada más destacada fue la de 2021, cuando fue elegido como el mejor entrenador del mundo en los premios FIFA The Best y también recibió las principales distinciones de la UEFA y de la Federación Alemana.
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