Argentina vs. Inglaterra: quién Thomas Tuchel, el DT de la selección inglesa en el Mundial 2026

Desde que tomó las riendas de la selección inglesa, los resultados acompañaron su gestión. En sus primeros 14 partidos consiguió 11 triunfos, un empate y solo dos derrotas, un rendimiento que fortaleció la confianza de un equipo que busca volver a levantar la Copa del Mundo por primera vez desde 1966.

La trayectoria de Thomas Tuchel como entrenador

En 19 años como entrenador, Tuchel pasó del fútbol alemán a dirigir a algunos de los clubes más importantes de Europa, donde se consolidó como uno de los técnicos más prestigiosos del continente.

Augsburg II (2007-2008): 34 partidos, 20 victorias, 8 empates y 6 derrotas.

34 partidos, 20 victorias, 8 empates y 6 derrotas. Mainz 05 (2009-2014): 184 partidos, 72 triunfos, 46 empates y 66 caídas.

184 partidos, 72 triunfos, 46 empates y 66 caídas. Borussia Dortmund (2015-2017): 107 encuentros, con 67 victorias.

107 encuentros, con 67 victorias. PSG (2018-2021): 127 partidos y 95 triunfos.

127 partidos y 95 triunfos. Chelsea (2021-2022): 100 encuentros, con 60 victorias.

100 encuentros, con 60 victorias. Bayern Múnich (2023-2024): 61 partidos, con 37 triunfos.

61 partidos, con 37 triunfos. Selección de Inglaterra (2024-actualidad): 14 partidos, 11 victorias, un empate y dos derrotas.

Los títulos y reconocimientos que respaldan su carrera

A lo largo de su recorrido ganó 11 títulos oficiales, entre ellos una Copa de Alemania con Borussia Dortmund, varios campeonatos locales con Paris Saint-Germain, la Champions League, la Supercopa de Europa y el Mundial de Clubes con Chelsea, además de la Bundesliga con Bayern Múnich.

El DT alemán conquistó la Champions League con el Chelsea.

Su temporada más destacada fue la de 2021, cuando fue elegido como el mejor entrenador del mundo en los premios FIFA The Best y también recibió las principales distinciones de la UEFA y de la Federación Alemana.