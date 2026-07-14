Dónde estarán los Fan Fest para ver el partido entre Argentina vs. Inglaterra

"Decidí que vinieran todos mis seres queridos para que pudieran vivir estos momentos especiales, que por ahí no se repiten tantas veces. Me genera mucho orgullo. Son los que están en las buenas y en las malas", expresó el delantero tras el triunfo.

El cordobés de Calchín rompió su sequía goleadora en el Mundial 2026 en el momento más oportuno. Su tanto, convertido a diez minutos del final del tiempo suplementario, selló el pase de la Selección Argentina a las semifinales ante la emoción de más de 30 familiares y amigos que viajaron desde Córdoba para alentarlo, entre ellos varios de sus excompañeros de la escuela y de la secundaria Domingo Faustino Sarmiento de su ciudad natal.

"Éramos 20, pero ahora que llegaron los amigos de Julián somos 35", contó Emilia Ferrero, pareja del delantero, durante una entrevista con el Pollo Álvarez junto a otras familias de los jugadores de la Selección.

La escena se repite entre varios integrantes del plantel, Valentina Cervantes reveló que son 14 los familiares que acompañan a Enzo Fernández, mientras que Agus Gandolfo y Caro Calvagni también contaron que viajaron numerosos allegados de Lautaro Martínez y Nicolás Tagliafico.

En el debut de la Selección en el Mundial ya habían estado presentes Ferrero, el pequeño Amadeo y los padres del futbolista, Mariana y Gustavo, además de sus hermanos Rafael, Agustín y Damián. Con el correr del torneo se sumaron los amigos de toda la vida, aquellos que lo acompañaron desde sus primeros pasos hasta convertirse en una de las grandes figuras del fútbol mundial.

"De esas noches que quedan para siempre. De esas que algún día vamos a contarle a Amadeo. Nuestro orgullo siempre. Te amamos", escribió Emilia Ferrero en sus redes sociales tras el triunfo ante Suiza.