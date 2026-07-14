Dónde estarán los Fan Fest para ver el partido entre Argentina vs. Inglaterra
La Ciudad de Buenos Aires volverá a ofrecer espacios para que los hinchas sigan la semifinal del Mundial 2026, con pantallas gigantes y actividades recreativas.
La semifinal del Mundial 2026 entre la Selección Argentina e Inglaterra tendrá dos puntos de encuentro en la Ciudad de Buenos Aires, donde los hinchas podrán seguir el partido en pantallas gigantes y disfrutar de actividades recreativas y propuestas gastronómicas.
El principal punto de encuentro será el Fan Fest de Plaza Seeber, ubicada en la intersección de las avenidas Sarmiento y Del Libertador, en Palermo. El predio abrirá de 12 a 20 y contará con una pantalla gigante para seguir el encuentro, además de shows musicales, propuestas recreativas para toda la familia, espacios para fotos y un patio gastronómico con distintas opciones.
En paralelo, la iniciativa "Modo Hincha", que lleva el clima mundialista a distintos barrios porteños, llegará al Parque Los Andes, ubicado en la esquina de las avenidas Corrientes y Dorrego, Chacarita, donde también habrá una pantalla gigante para ver el partido desde las 14.
Desde el inicio de la Copa del Mundo, más de 200 mil personas participaron de los Fan Fest organizados por el Gobierno porteño y, con la ilusión intacta, se espera una nueva convocatoria masiva para acompañar a la Selección Argentina en busca de otro pase a la final.
La historia del jugador de la Selección Argentina que se llevó a 35 familiares al Mundial 2026
La clasificación de la Selección Argentina a las semifinales del Mundial 2026 dejó una noche inolvidable para Julián Álvarez, quien marcó el gol que destrabó el partido ante Suiza y lo celebró acompañado por más de 30 familiares y amigos que viajaron especialmente para alentarlo.
"Decidí que vinieran todos mis seres queridos para que pudieran vivir estos momentos especiales, que por ahí no se repiten tantas veces. Me genera mucho orgullo. Son los que están en las buenas y en las malas", expresó el delantero tras el triunfo.
El cordobés de Calchín rompió su sequía goleadora en el Mundial 2026 en el momento más oportuno. Su tanto, convertido a diez minutos del final del tiempo suplementario, selló el pase de la Selección Argentina a las semifinales ante la emoción de más de 30 familiares y amigos que viajaron desde Córdoba para alentarlo, entre ellos varios de sus excompañeros de la escuela y de la secundaria Domingo Faustino Sarmiento de su ciudad natal.
"Éramos 20, pero ahora que llegaron los amigos de Julián somos 35", contó Emilia Ferrero, pareja del delantero, durante una entrevista con el Pollo Álvarez junto a otras familias de los jugadores de la Selección.
La escena se repite entre varios integrantes del plantel, Valentina Cervantes reveló que son 14 los familiares que acompañan a Enzo Fernández, mientras que Agus Gandolfo y Caro Calvagni también contaron que viajaron numerosos allegados de Lautaro Martínez y Nicolás Tagliafico.
En el debut de la Selección en el Mundial ya habían estado presentes Ferrero, el pequeño Amadeo y los padres del futbolista, Mariana y Gustavo, además de sus hermanos Rafael, Agustín y Damián. Con el correr del torneo se sumaron los amigos de toda la vida, aquellos que lo acompañaron desde sus primeros pasos hasta convertirse en una de las grandes figuras del fútbol mundial.
"De esas noches que quedan para siempre. De esas que algún día vamos a contarle a Amadeo. Nuestro orgullo siempre. Te amamos", escribió Emilia Ferrero en sus redes sociales tras el triunfo ante Suiza.
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