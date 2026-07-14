Argentina vs. Inglaterra: cómo fueron sus históricos enfrentamientos y cuáles fueron los resultados
El duelo de mañana será el decimoquinto entre ambas selecciones. El más emblemático fue el de 1986, en el mítico Azteca. Los detalles en la nota.
La Selección Argentina e Inglaterra se vuelven a ver las caras este miércoles, desde las 16 (hora argentina), en el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta, en busca de un lugar en la final del Mundial 2026. Más allá de lo que estará en juego, el encuentro pondrá nuevamente frente a frente a dos de los seleccionados con mayor historia en la Copa del Mundo.
Cada vez que argentinos e ingleses se enfrentaron en un Mundial, el partido dejó algún episodio que quedó grabado en la retina de los hinchas. Desde el polémico cruce de 1966 hasta la tarde inolvidable de Diego Maradona en México 1986, Argentina e Inglaterra se enfrentaron cinco veces en la historia de los Mundiales, con un balance favorable para el seleccionado inglés.
Cuál es el historial de enfrentamientos entre Argentina e Inglaterra
Más allá de los antecedentes mundialistas, el historial general también favorece a Inglaterra. En total, ambas selecciones se enfrentaron 14 veces entre amistosos y Copas del Mundo: los ingleses suman seis victorias, Argentina consiguió tres triunfos y hubo cinco empates.
El último enfrentamiento fue un amistoso en noviembre de 2005, cuando Inglaterra se impuso por 3 a 2, mientras que el choque más reciente en una Copa del Mundo fue en la fase de grupos de Corea-Japón 2002, con victoria inglesa por 1 a 0.
Cuáles han sido esos duelos
- Inglaterra 2 - 1 Argentina - Amistoso en 1951
- Argentina 3 - 1 Inglaterra - Amistoso en 1953
- Argentina 1-3 Inglaterra, primera ronda - Mundial de Chile 1962
- Argentina 1 - 0 Inglaterra - Amistoso en 1964
- Argentina 0-1 Inglaterra, cuartos de final - Mundial de Inglaterra 1966
- Argentina 2 - 2 Inglaterra - Amistoso en 1974
- Argentina 1 - 1 Inglaterra - Amistoso en 1977
- Inglaterra 3 - 1 Argentina - Amistoso en 1980
- Argentina 2-1 Inglaterra, cuartos de final - Mundial de México 1986
- Inglaterra 2 - 2 Argentina - Amistoso en 1991
- Argentina 2-2 Inglaterra, octavos de final - Mundial de Francia 1998
- Inglaterra 0 - 0 Argentina - Amistoso en 2000
- Argentina 0-1 Inglaterra, fase de grupos - Mundial de Corea-Japón 2002
- Inglaterra 3 - 2 Argentina - Amistoso en 2005
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