Argentina vs. Inglaterra: cómo fueron sus históricos enfrentamientos y cuáles fueron los resultados

La Selección Argentina e Inglaterra se vuelven a ver las caras este miércoles, desde las 16 (hora argentina), en el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta, en busca de un lugar en la final del Mundial 2026. Más allá de lo que estará en juego, el encuentro pondrá nuevamente frente a frente a dos de los seleccionados con mayor historia en la Copa del Mundo.