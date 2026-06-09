Argentina vs. Islandia por un amistoso internacional: horario, formaciones y TV

Aunque en la última práctica el entrenador probó la base que perfila como titular para la Copa del Mundo, se prevé un once con variantes respecto al que venció a Honduras. Jugadores como Nicolás Capaldo y Facundo Medina cuentan con altas chances de iniciar desde el arranque en los laterales. La gran noticia gira en torno a Lionel Messi, quien dejó atrás una molestia muscular. El astro sumará minutos este martes para ganar ritmo de competencia, aunque resta definir si lo hará desde el arranque o ingresando en la segunda mitad.