Facundo Conte explotó en las redes tras la derrota de Argentina ante Japón: "Vergüenza"

En el segundo set del encuentro, con los dirigidos por Marcelo Méndez arriba por 20-19, el conjunto argentino pidió un Challenge en un ataque de Facundo Conte y se vio claramente que la pelota rozó en los dedos de un jugador japonés. Sin embargo, no lo advirtieron a pesar del uso de la tecnología y el polaco Wojciech Maroszek dio punto para los asiáticos.

En este contexto, el árbitro amonestó al “Heredero” y, en medio de los reclamos del capitán Luciano De Cecco, después también mostró una tarjeta roja, lo que significó otro punto a favor de Japón: era el 21-19 para Argentina y terminó 21-20 con Japón arriba en el marcador en el segundo set, que estaba encaminado para la Albiceleste.

Conte, quien no pudo contener las lágrimas en el campo de juego tras el partido, explotó en redes sociales: compartió una imagen del momento de la jugada, con un fuerte descargo. "Tuvimos una tarjeta amarilla y una roja por enojarnos por esta pelota. Trabajamos tres años para estar en este torneo y se supone que no tenemos que demostrar emociones cuando nos c... a la vista de todos. Sólo tragar y que el show siga. Vergüenza para todos ustedes".

image.png

Por último, el ganador de la medalla de bronce en Tokio 2020 subió otra historia comentando: “Como duele, queda una chance y vamos por esa. Siempre para delante, vamos Argentina”.