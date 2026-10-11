Argentinos Juniors empató con Platense y no pudo quedar como único líder del Torneo Clausura

Diego Porcel la agarró de zurda y abrió el marcador a los 10 minutos:

¡EL BICHO ABRIÓ EL CLÁSICO! Diego Porcel estuvo atento, tomó la pelota tras un rebote y la acomodó con un zurdazo para marcar el primero de Argentinos vs. Platense en Vicente López.



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Franco Zapiola, desde los doce pasos, igualó el encuentro:

¡FRANCO ENTRÓ PARA ESTO! ZAPIOLA LE GANÓ EL DUELO A CORTÉS Y FIRMÓ EL EMPATE DE PLATENSE VS. ARGENTINOS JRS. EN EL CLÁSICO.



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Formaciones de Platense vs. Argentinos por el Torneo Clausura - Interzonal

Platense: Juan Pablo Cozzani; Tomás Silva, Víctor Cuesta, Ignacio Vázquez, Juan Saborido; Martín Barrios, Pablo Ferreira; Gastón Togni, Bautista Merlini, Guido Mainero; Bruno Sepúlveda. DT: Martín Palermo.

Juan Pablo Cozzani; Tomás Silva, Víctor Cuesta, Ignacio Vázquez, Juan Saborido; Martín Barrios, Pablo Ferreira; Gastón Togni, Bautista Merlini, Guido Mainero; Bruno Sepúlveda. Martín Palermo. Argentinos Juniors: Brayan Cortés; Kevin Coronel, Franco Paredes, Francisco Álvarez, Alan Núñez; Hernán López Muñoz, Kevin Gutiérrez, Nicolás Oroz; Tomás Molina, Gastón Verón y Gabriel Florentín. DT: Nicolás Diez.

Horario y televisación