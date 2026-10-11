Argentinos Juniors empató con Platense y no pudo quedar como único líder del Torneo Clausura
El Bicho ganaba por el gol de Porcel, pero el Calamar reaccionó en el segundo tiempo y llegó al 1-1 gracias a un penal convertido por Zapiola.
Argentinos Juniors dejó pasar la oportunidad de quedar como único puntero del Torneo Clausura 2026. Por la fecha 12, el Bicho empató 1-1 frente a Platense en un partido en el que comenzó en ventaja, pero no logró sostenerla y terminó repartiendo puntos ante un rival que necesitaba sumar.
El conjunto de La Paternal se había puesto arriba en el marcador gracias al tanto de Porcel, que le permitió encarar el encuentro con la ilusión de llevarse una victoria clave en la pelea por el campeonato. Sin embargo, Platense reaccionó en el complemento y encontró la igualdad a través de Zapiola, quien convirtió un penal para establecer el resultado definitivo.
El empate dejó sensaciones diferentes en ambos equipos. Argentinos tenía la posibilidad de despegarse en lo más alto de la tabla, pero no pudo cerrar el partido. El Calamar, por su parte, rescató un punto, aunque continúa sin encontrar la regularidad necesaria para mejorar su situación en el certamen.
Con este resultado, Argentinos Juniors llegó a los 22 puntos y comparte el liderazgo de su zona con Rosario Central, que también alcanzó esa cifra tras golear 4-0 a Independiente Rivadavia de Mendoza. El Bicho sigue en la pelea por terminar la fase regular en lo más alto, aunque el empate le impidió sacar una ventaja sobre sus perseguidores. En una etapa del campeonato en la que cada unidad puede resultar determinante, el equipo de La Paternal deberá volver a sumar de a tres para sostener sus aspiraciones.
Platense, en tanto, alcanzó los 11 puntos y continúa sin poder despegar en el Torneo Clausura. El Calamar necesita una reacción en las próximas fechas para recuperar terreno y mantener viva la ilusión de avanzar a los playoffs. La igualdad ante Argentinos le permitió rescatar algo, pero todavía tiene mucho camino por recorrer.
Diego Porcel la agarró de zurda y abrió el marcador a los 10 minutos:
Franco Zapiola, desde los doce pasos, igualó el encuentro:
Formaciones de Platense vs. Argentinos por el Torneo Clausura - Interzonal
- Platense: Juan Pablo Cozzani; Tomás Silva, Víctor Cuesta, Ignacio Vázquez, Juan Saborido; Martín Barrios, Pablo Ferreira; Gastón Togni, Bautista Merlini, Guido Mainero; Bruno Sepúlveda. DT: Martín Palermo.
- Argentinos Juniors: Brayan Cortés; Kevin Coronel, Franco Paredes, Francisco Álvarez, Alan Núñez; Hernán López Muñoz, Kevin Gutiérrez, Nicolás Oroz; Tomás Molina, Gastón Verón y Gabriel Florentín. DT: Nicolás Diez.
Horario y televisación
- Hora: 17:00.
- Estadio: Ciudad de Vicente López.
- Árbitro: Nicolás Ramírez.
- VAR: Juan Pafundi.
- TV: ESPN Premium.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario