Argentinos Juniors venció sobre la hora Sarmiento de Junín por el Torneo Apertura

A pesar de haber tomado la delantera gracias a un tanto de Alan Lescano, el equipo no logró sostener la ventaja; Agustín Campana firmó la igualdad para el "Funebrero" y forzó una tanda de penales. En la definición desde los doce pasos, la efectividad de Midland y la destacada actuación de su portero, Mauro Leguiza, sellaron un 6-5 definitivo que dejó a Argentinos fuera del certamen federal en los 32vos de final.