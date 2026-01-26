Argentinos Juniors venció sobre la hora Sarmiento de Junín por el Torneo Apertura
Con un agónico gol de Tomás Molina a los 97 minutos, el "Bicho" volvió a sonreír tras la eliminación de la Copa Argentina.
El Estadio Diego Armando Maradona fue el escenario donde Argentinos Juniors se impuso 1-0 ante Sarmiento este domingo, marcando el debut de ambos en el Torneo Apertura 2026.
El conjunto de La Paternal llegaba a este compromiso bajo un clima de tensión, tras haber protagonizado la gran sorpresa negativa de la Copa Argentina al quedar eliminado prematuramente frente a Midland. Aquel traspié ante el equipo de Libertad, que recientemente logró el ascenso a la Primera Nacional, significó un arranque de año totalmente inesperado para el "Bicho".
A pesar de haber tomado la delantera gracias a un tanto de Alan Lescano, el equipo no logró sostener la ventaja; Agustín Campana firmó la igualdad para el "Funebrero" y forzó una tanda de penales. En la definición desde los doce pasos, la efectividad de Midland y la destacada actuación de su portero, Mauro Leguiza, sellaron un 6-5 definitivo que dejó a Argentinos fuera del certamen federal en los 32vos de final.
En este marco, el "Bicho" tuvo que batallar y sufrir, pero finalmente logró doblegar al "Verde" en el séptimo minuto de tiempo agregado, a través de un cabezazo de Tomás Molina.
Por su parte, el presente de Sarmiento de Junín está marcado por una reestructuración integral de su plantel profesional. Bajo la conducción técnica de Facundo Sava, quien se mantiene en el cargo, el "Verde" gestionó un mercado de pases sumamente activo con doce bajas y el arribo de once incorporaciones nuevas.
Formaciones
Argentinos: Brayan Cortés; Leandro Lozano, Francisco Álvarez, Tobías Ramírez, Sebastián Prieto; Alan Lescano, Enzo Pérez, Nicolás Oroz, Hernán López Muñoz; Tomás Molina y Lautaro Giaccone. DT: Nicolás Diez.
Sarmiento: Javier Burrai; Juan Manuel Cabrera, Renzo Orihuela, Juan Manuel Insaurralde, Yair Arismendi; Johan Rentería, Cristian Zabala, Manuel García, Santiago Salle o Julián Contrera; Junior Marabel o Jonatan Gómez y Diego Churín. DT: Facundo Sava.
Argentinos Juniors vs. Sarmiento: datos del partido
- Hora: 21
- TV: ESPN Premium
- Árbitro: Andrés Gariano
- VAR: Fernando Espinoza
- Estadio: Diego Armando Maradona
