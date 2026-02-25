Argentinos Juniors vs Barcelona (SC) por la Copa Libertadores: goles, resultado en vivo y minuto a minuto
Luego del triunfazo obtenido en la ida en Ecuador, el Bicho buscará cerrar la serie en La Paternal y avanzar a la Fase 3, que le asegurará jugar un torneo internacional en 2026.
Argentinos Juniors enfrenta a Barcelona de Ecuador en La Paternal por la vuelta de la fase 2 de la Copa Libertadores 2026. El Bicho llega con ventaja tras el 1-0 en Ecuador, gracias al gol agónico de Diego Porcel, y busca avanzar a la fase 3.
Luego del triunfazo conseguido como visitante, el equipo de La Paternal intentará ratificar lo hecho en Guayaquil y cerrar la serie ante su gente. El 1-0 obtenido en la ida le permite encarar la revancha con una mínima diferencia, pero con la obligación de sostener la solidez mostrada en Ecuador.
Formaciones del encuentro entre Argentinos Juniors y Barcelona (SC)
- Argentinos Juniors: Brayan Cortés, Leandro Lozano, Román Riquelme, Erik Godoy, Sebastián Prieto, Federico Fattori, Hernán López Muñoz, Alan Lescano, Nicolás Oroz, Emiliano Viveros, Diego Porcel.
- Barcelona (SC): José Contreras, Bryan Carabalí, Javier Báez, Alex Rangel, Gustavo Vallecilla, Milton Céliz, Jhonny Quiñónez, Byron Castillo, Joao Rojas, Jonnathan Mina, Darío Benedetto.
