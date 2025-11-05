El error de Chiquito Romero para el temprano gol a Independiente Rivadavia en la final de Copa Argentina

El delantero paraguayo de 30 años no solo abrió el marcador sino que, con su conquista a los 8 minutos y 32 segundos, estableció un nuevo récord: el gol más rápido en una final de la Copa Argentina. Superó así el registro de Ignacio Scocco, quien había convertido a los 9 minutos y 39 segundos en la definición de 2017 con la camiseta de River ante Atlético Tucumán.