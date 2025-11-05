El error de Chiquito Romero para el temprano gol a Independiente Rivadavia en la final de Copa Argentina
El arquero de Argentinos Juniors salió mal en un centro y Alex Arce aprovechó para marcar el 1-0 de Independiente Rivadavia en la final de la Copa Argentina.
Independiente Rivadavia sorprendió en el arranque de la final de la Copa Argentina 2025 ante Argentinos Juniors con un gol tempranero de Alex Arce, tras un grave error de Sergio “Chiquito” Romero.
En el comienzo del encuentro, el exarquero de Boca calculó mal un centro y dejó el arco libre para que el delantero paraguayo marque el tanto más rápido en la historia del certamen.
La jugada nació desde la banda derecha, cuando Alejo Osella lanzó un centro alto y cerrado. Romero, molesto por la luz del estadio —incluso se lo vio haciéndose visera con la mano—, midió mal la trayectoria del balón y falló en su intento de despeje. La pelota lo superó y dejó completamente libre el segundo palo, donde Arce conectó de cabeza al fondo de la red.
El delantero paraguayo de 30 años no solo abrió el marcador sino que, con su conquista a los 8 minutos y 32 segundos, estableció un nuevo récord: el gol más rápido en una final de la Copa Argentina. Superó así el registro de Ignacio Scocco, quien había convertido a los 9 minutos y 39 segundos en la definición de 2017 con la camiseta de River ante Atlético Tucumán.
El tanto de Arce cambió el desarrollo del encuentro y le dio un impulso anímico clave a Independiente Rivadavia, que busca su primer título nacional y continuar su ascendente campaña tras el histórico ascenso a Primera División.
Independiente Rivadavia vs. Argentinos Juniors: formaciones de la final de la Copa Argentina
