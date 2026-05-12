Argentinos Juniors vs. Huracán, por el Torneo Apertura 2026: horario, formaciones y TV
El Bicho buscará hacerse fuerte otra vez en La Paternal, mientras que el Globo intentará repetir el carácter que mostró frente a Boca para seguir soñando.
La definición del Torneo Apertura 2026 tendrá este martes otro capítulo clave cuando Argentinos Juniors y Huracán se enfrenten en el estadio Diego Armando Maradona por los cuartos de final. El encuentro comenzará a las 21.30 y pondrá cara a cara a dos equipos que vienen de superar series exigentes en octavos y que ahora buscarán dar un paso más rumbo al título.
El cruce tiene un antecedente reciente que todavía permanece fresco. Apenas dos semanas atrás, se enfrentaron por la fecha 16 del campeonato y el equipo de Nicolás Diez se quedó con el triunfo por 2-1 en Parque Patricios. Aquella noche marcaron Tomás Molina e Iván Bravo para el Bicho, que ahora intentará repetir la historia, aunque en un escenario completamente distinto por tratarse de una instancia eliminatoria.
Argentinos llega fortalecido por su actuación en octavos de final frente a Lanús. En La Paternal mostró autoridad, controló gran parte del partido y terminó imponiéndose 2-0 con una producción convincente desde lo futbolístico. El conjunto de Nicolás Diez había terminado tercero en la Zona B y, pese a la derrota sufrida en la última fecha de la fase regular, nunca vio comprometida su clasificación.
El entrenador sabe que su equipo vuelve a atravesar un momento importante y considera que la experiencia acumulada en partidos decisivos puede resultar determinante. En la previa del encuentro dejó una reflexión sobre las últimas definiciones que afrontó el club: “Son todos partidos muy parejos, tenemos nuestas armas, venimos muy bien, necesitamos dar el golpe nuevamente. A veces te toca ganar y a veces perder, pero si te mantenés ahí, en algún momento se te va dar. Si no estás ahí y no lo vivís, es difícil que lo puedas afrontar”.
La confianza en Argentinos también creció a partir del rendimiento colectivo y de algunas individualidades que levantaron el nivel en las últimas semanas. El equipo recuperó intensidad, volvió a ser sólido defensivamente y encontró eficacia en los metros finales, aspectos fundamentales para afrontar una serie de eliminación directa.
Huracán, por su parte, llega después de protagonizar uno de los partidos más dramáticos de los octavos de final. El Globo eliminó a Boca en La Bombonera tras imponerse 3-2 en tiempo suplementario en una noche cargada de tensión y polémicas. El conjunto de Parque Patricios sufrió las expulsiones de Eric Ramírez y Fabio Pereyra en el arranque del alargue, situación que lo obligó a resistir durante gran parte del tramo final con apenas nueve futbolistas.
A pesar de la desventaja numérica, el equipo dirigido por Diego Martínez consiguió sostenerse y terminó celebrando una clasificación que puede representar un fuerte impulso anímico. Huracán había cerrado la fase regular con algunas dudas después de sumar apenas dos puntos de los últimos nueve posibles, pero la victoria frente a Boca renovó la ilusión de un plantel que ahora quiere seguir haciendo historia.
En La Paternal se espera un duelo intenso, equilibrado y cargado de tensión. El local intentará imponer las condiciones desde el juego y la localía, mientras que la visita buscará apoyarse en el carácter que mostró en los momentos más difíciles para dar otro golpe en el campeonato.
Argentinos Juniors vs. Huracán, por los cuartos del Torneo Apertura: probables formaciones
- Argentinos Juniors: Brayan Cortés; Leandro Lozano, Francisco Álvarez, Román Riquelme, Sebastián Prieto; Alan Lescano, Federico Fattori, Nicolás Oroz; Hernán López Muñoz, Tomás Molina, Facundo Jainikoski. DT: Nicolás Diez.
- Huracán: Hernán Galíndez; Ignacio Campo, Hugo Nervo, Lucas Carrizo, César Ibáñez; Lucas Blondel, Facundo Waller, Leonardo Gil, Oscar Cortés; Facundo Kalinger; Jordy Caicedo. DT: Diego Martínez.
Argentinos Juniors vs. Huracán: otros datos
- Hora: 21.30.
- Estadio: Diego Armando Maradona.
- Árbitro: Fernando Echenique.
- VAR: Hernán Mastrángelo.
- TV: TNT Sports Premium.
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