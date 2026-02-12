Argentinos Juniors vs. River, por el Torneo Apertura: horario, formaciones y TV

tigre river

Argentinos Juniors tampoco atraviesa un buen arranque de 2026. El equipo de Nicolás Diez fue eliminado de manera prematura en la Copa Argentina ante Midland y en el Torneo Apertura solo ganó uno de los cuatro encuentros disputados. El Bicho debutó con una victoria ante Sarmiento, luego empató frente a Estudiantes de Río IV y Belgrano, y viene de perder 2 a 1 contra Racing. Actualmente se ubica 10° en la Zona B con 5 puntos, fuera de los puestos de clasificación a los playoffs.