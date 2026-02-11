Todos los cambios que prepara Marcelo Gallardo en River luego de la derrota 4-1 ante Tigre

image

¿Por qué no ataja Franco Armani en River?

El Pulpo no pudo realizar la pretemporada a la par de sus compañeros porque sufrió un desgarro. Cuando ya estaba recuperado, el de Casilda tuvo una molestia en su talón derecho y eso le impidió regresar al arco del Millonario. Como todavía no está al 100%, el que ataja es Santiago Beltrán. Se estima que Armani volverá a la titularidad el próximo martes cuando los de Núñez jueguen contra Ciudad de Bolívar por la Copa Argentina.