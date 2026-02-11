Todos los cambios que prepara Marcelo Gallardo en River luego de la derrota 4-1 ante Tigre
El entrenador sabe que todavía tiene tiempo para acomodar al equipo y por esta razón mete mano para enfrentar a Argentinos Juniors en la quinta fecha.
River intenta dejar atrás una noche para el olvido en el Monumental. El 4-1 sufrido ante Tigre encendió alarmas y reavivó viejas dudas, por lo que Marcelo Gallardo decidió meter mano en el equipo de cara al próximo compromiso. El Millonario visitará este jueves desde las 21 a Argentinos Juniors en La Paternal, por la quinta jornada de la Zona B del Torneo Apertura, con la misión de recuperar confianza y sumar puntos clave.
Para el duelo ante el Bicho, el experimentado entrenador no podrá contar con Fausto Vera, expulsado ante el Matador tras una entrada imprudente. Su ausencia obligará a reconfigurar el mediocampo. Además de la variante obligada, el Muñeco analiza modificaciones en defensa y también en la faz ofensiva. La intención es encontrar mayor solidez y equilibrio luego de una actuación que dejó muchas dudas.
Si bien la formación no está confirmada, River saldría desde el arranque con Santiago Beltrán; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Lautaro Rivero, Marcos Acuña; Giuliano Galoppo, Aníbal Moreno, Tomás Galván, Juanfer Quintero; Facundo Colidio y Maximiliano Salas. De todos modos, no se descarta que Agustín Ruberto pueda meterse en el once inicial en lugar de Colidio, en una de las variantes que Gallardo evalúa para intentar cambiar la cara del equipo en La Paternal y empezar a encontrar el funcionamiento deseado.
¿Por qué no ataja Franco Armani en River?
El Pulpo no pudo realizar la pretemporada a la par de sus compañeros porque sufrió un desgarro. Cuando ya estaba recuperado, el de Casilda tuvo una molestia en su talón derecho y eso le impidió regresar al arco del Millonario. Como todavía no está al 100%, el que ataja es Santiago Beltrán. Se estima que Armani volverá a la titularidad el próximo martes cuando los de Núñez jueguen contra Ciudad de Bolívar por la Copa Argentina.
