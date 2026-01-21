Video: Franco Colapinto sumó kilómetros en Barcelona antes del debut del nuevo auto
El piloto argentino participó de una prueba con un monoplaza de temporadas anteriores en medio de su preparación para la Fórmula 1 2026 y sorprendió a los fanáticos.
Franco Colapinto continúa dando pasos firmes en su proceso de adaptación dentro de Alpine y, en plena antesala de una temporada clave, protagonizó una aparición inesperada en el Circuito de Barcelona-Catalunya. A pocos días de la presentación oficial del nuevo monoplaza de la escudería francesa, el piloto argentino se subió a un auto de años anteriores para realizar una prueba TCP, una instancia habitual dentro del calendario de trabajo de los equipos, pero que no siempre trasciende públicamente.
La actividad generó sorpresa entre los fanáticos porque las imágenes se viralizaron rápidamente en redes sociales y muchos interpretaron que se trataba de una prueba con el coche de 2026. Sin embargo, desde el entorno del equipo se aclaró que el objetivo fue permitirle a Colapinto volver a tomar ritmo de pista luego del receso, sumando vueltas en un circuito exigente y muy conocido por los ingenieros de la Fórmula 1.
Alpine trasladó una importante cantidad de equipamiento y montó su base de operaciones en Barcelona como parte de la logística previa a la presentación oficial. El argentino atraviesa una pretemporada intensa, combinando trabajos físicos, sesiones en simulador y actividades promocionales. Días atrás, incluso, había sido protagonista al presentar la nueva indumentaria del equipo para la temporada 2026, posando como uno de los modelos elegidos por la escudería.
Según trascendió, esta experiencia en Montmeló no será la única antes del inicio formal de la actividad. Colapinto repetiría el esquema el próximo fin de semana en Silverstone, otro trazado histórico, con la misma finalidad: acumular sensaciones, afinar detalles y llegar en óptimas condiciones al inicio de las pruebas oficiales. Este tipo de jornadas, aunque discretas, resultan fundamentales para el desarrollo de los pilotos jóvenes en la categoría.
El calendario de los tests de pretemporada de la Fórmula 1
El calendario de la Fórmula 1 ya marca fechas importantes en el horizonte. Los primeros tests privados de pretemporada se desarrollarán entre el 26 y el 30 de enero en Barcelona, mientras que Bahréin será sede de dos bloques adicionales en febrero, del 11 al 13 y del 18 al 20.
Cuándo será la presentación del auto de Alpine para la temporada 2026
En ese contexto, Alpine presentará su nuevo auto el 23 de enero a las 17:30 (hora argentina), también en la ciudad catalana, dando inicio formal a una temporada que despierta grandes expectativas para el piloto argentino.
