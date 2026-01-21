Video: Franco Colapinto sumó kilómetros en Barcelona antes del debut del nuevo auto

La actividad generó sorpresa entre los fanáticos porque las imágenes se viralizaron rápidamente en redes sociales y muchos interpretaron que se trataba de una prueba con el coche de 2026. Sin embargo, desde el entorno del equipo se aclaró que el objetivo fue permitirle a Colapinto volver a tomar ritmo de pista luego del receso, sumando vueltas en un circuito exigente y muy conocido por los ingenieros de la Fórmula 1.