Una leyenda del Real Madrid elogió a Franco Mastantuono tras su récord en Champions: "No tiene..."

El elogio de Pedja Mijatovic para Franco Maastantuono luego de su debut en Champions League

La histórica figura del Real Madrid, Pedja Mijatovic, no dudó en resaltar las virtudes del juvenil argentino que viene sumando muchos minutos desde su llegada en este mercado de pases: “Con esta corta edad, a los 18 años recién cumplidos, tiene mucha personalidad. No lo intimida el Bernabéu y tiene esta mentalidad argentina de no tener miedo”, afirmó el exdelantero para sorpresa de muchos hinchas.