Una leyenda del Real Madrid elogió a Franco Mastantuono tras su récord en Champions: "No tiene..."
El argentino de 18 años fue titular ante Marsella y se convirtió en el más joven en hacerlo en Champions con el Madrid: todos los detalles.
Franco Mastantuono hizo historia en el Real Madrid al convertirse en el futbolista más joven en ser titular en Champions League con apenas 18 años y 33 días. Su actuación despertó elogios de Pedja Mijatovic, leyenda merengue, quien destacó su personalidad y aseguró que “no lo intimida el Bernabéu” ni la presión de jugar en la élite.
El delantero argentino mostró temple y carácter pese a no convertir, confirmando que es una de las grandes apuestas a futuro del equipo que dirige Xabi Alonso que arrancó con un importante triunfo ante un equipo que complicó en todo momento y que tuvo a Leonardo Balerdio y Gerónimo Rulli cómo titulares y piezas fundamentales.
El elogio de Pedja Mijatovic para Franco Maastantuono luego de su debut en Champions League
La histórica figura del Real Madrid, Pedja Mijatovic, no dudó en resaltar las virtudes del juvenil argentino que viene sumando muchos minutos desde su llegada en este mercado de pases: “Con esta corta edad, a los 18 años recién cumplidos, tiene mucha personalidad. No lo intimida el Bernabéu y tiene esta mentalidad argentina de no tener miedo”, afirmó el exdelantero para sorpresa de muchos hinchas.
Mijatovic, campeón de Champions con el club blanco en 1998, subrayó además que el exfutbolista de River también “tiene unos detalles tremendos” y auguró que será “un referente del equipo en poco tiempo”. Sin lugar a dudas declaraciones que ratifican el momento del jugador argentino que se encuentra jugando en el mejor equipo del mundo.
Un futuro prometedor en el Real Madrid
El récord alcanzado por Mastantuono no solo marca un hito estadístico, sino que refleja la confianza del cuerpo técnico en su talento. Con pocos partidos en el primer equipo, ya dejó en claro que tiene condiciones técnicas y una personalidad que le permiten competir al máximo nivel.
