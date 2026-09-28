Arrancó la danza de nombres en Racing: las opciones de Milito para reemplazar a Vojvoda
La derrota aceleró la salida del entrenador y la dirigencia ya analiza distintas alternativas. Tres fueron sondeados, mientras que otros dos aparecen para 2027.
Racing atraviesa un momento de cambios después de la eliminación ante Boca en los cuartos de final de la Copa Argentina 2026. La derrota dejó a la Academia prácticamente sin objetivos para lo que resta de 2026 y aceleró la decisión de la dirigencia de finalizar el ciclo de Juan Pablo Vojvoda.
Mientras se define formalmente su salida, en el club ya trabajan sobre el escenario posterior. La conducción encabezada por Diego Milito comenzó a analizar nombres para ocupar el puesto de entrenador y, de acuerdo con la información publicada, hubo contactos con técnicos que ya conocen la institución.
La primera alternativa será un interinato hasta el cierre del año. La idea es que Sergio “Chirola” Romero y Luciano Aued, actualmente al frente de la Reserva, asuman la conducción del plantel profesional. Al mismo tiempo, la dirigencia tendrá margen para buscar al técnico definitivo.
Coudet, Zubeldía y Beccacece fueron los primeros nombres
Entre los primeros entrenadores consultados aparecieron Eduardo “Chacho” Coudet, Luis Zubeldía y Sebastián Beccacece. Los tres tienen un vínculo previo con Racing y protagonizaron ciclos importantes en el club. La dirigencia realizó sondeos informales para conocer su disponibilidad, pero ninguno de los tres aceptó avanzar con la propuesta.
Según la información difundida, los entrenadores no tienen intención de volver a dirigir en el fútbol argentino en este momento: Chacho viene de una experiencia en Millonario, mientras que Zubeldía y Beccacece llevan un tiempo sin trabajar en el fútbol local.
Por ese motivo, las conversaciones no prosperaron y la institución debió ampliar la búsqueda. Los tres nombres, sin embargo, reflejan el perfil que la dirigencia tiene en cuenta: entrenadores con conocimiento del club y antecedentes al frente de la Academia.
Guillermo Barros Schelotto y Nicolás Diez, las opciones para 2027
Más allá del interinato, la entidad de Avellaneda ya tiene otros dos nombres apuntados para hacerse cargo del equipo a partir de 2027: Guillermo Barros Schelotto y Nicolás Diez. La situación de ambos es diferente a la de los entrenadores que fueron sondeados inicialmente. Tanto el Mellizo como Diez tienen actualmente trabajo y compromisos con sus respectivos clubes.
Barros Schelotto dirige a Vélez, mientras que Nicolás Diez está al frente de Argentinos Juniors. Por esa razón, la dirigencia no tiene una negociación sencilla por delante si pretende incorporarlos. La posibilidad que se analiza es utilizar los últimos meses de 2026 para definir el proyecto deportivo y comenzar a trabajar en la llegada del próximo entrenador para la temporada 2027.
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