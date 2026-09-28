Arrancó la danza de nombres en Racing: las opciones de Milito para reemplazar a Vojvoda

Por ese motivo, las conversaciones no prosperaron y la institución debió ampliar la búsqueda. Los tres nombres, sin embargo, reflejan el perfil que la dirigencia tiene en cuenta: entrenadores con conocimiento del club y antecedentes al frente de la Academia.

Guillermo Barros Schelotto y Nicolás Diez, las opciones para 2027

Más allá del interinato, la entidad de Avellaneda ya tiene otros dos nombres apuntados para hacerse cargo del equipo a partir de 2027: Guillermo Barros Schelotto y Nicolás Diez. La situación de ambos es diferente a la de los entrenadores que fueron sondeados inicialmente. Tanto el Mellizo como Diez tienen actualmente trabajo y compromisos con sus respectivos clubes.

Barros Schelotto dirige a Vélez, mientras que Nicolás Diez está al frente de Argentinos Juniors. Por esa razón, la dirigencia no tiene una negociación sencilla por delante si pretende incorporarlos. La posibilidad que se analiza es utilizar los últimos meses de 2026 para definir el proyecto deportivo y comenzar a trabajar en la llegada del próximo entrenador para la temporada 2027.