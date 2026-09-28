Enner Valencia hizo historia: los increíbles récords que consiguió con su hat-trick en Boca
El ecuatoriano ingresó en el segundo tiempo, marcó tres goles de cabeza en apenas 34 minutos y quedó en la historia tras la remontada ante Racing por la Copa Argentina.
Enner Valencia protagonizó una de las noches más particulares de los últimos tiempos en Boca. El delantero ecuatoriano ingresó desde el banco cuando el Xeneize perdía 2-0 ante Racing por los cuartos de final de la Copa Argentina 2026 y, en poco más de media hora, transformó por completo el partido. Marcó tres goles, todos de cabeza, y fue decisivo para que el equipo de Rodolfo Arruabarrena terminara ganando 3-2 y avanzara a las semifinales.
Pero la actuación de Valencia no quedó solamente en la remontada. Su hat-trick le permitió establecer una serie de registros inéditos y alcanzar marcas que tenían décadas de antigüedad en la historia de Boca. El atacante de 36 años necesitó apenas 34 minutos en cancha, más el tiempo adicionado, para convertirse en el gran protagonista de una noche inolvidable en el Gigante de Arroyito.
Enner Valencia y un récord que Boca no veía desde 1968
Uno de los datos más llamativos de la actuación de Valencia está relacionado con los jugadores que ingresaron como suplentes y consiguieron marcar tres goles en un mismo partido con la camiseta de Boca.
Hasta su aparición ante Racing, solamente un futbolista había conseguido esa marca. Se trató de Miguel Alberto Nicolau, quien ingresó durante el entretiempo de un partido del Torneo Nacional de 1968 y anotó tres tantos en la goleada 8-0 frente a Huracán de Ingeniero White.
Nicolau había conseguido su triplete en un lapso de 24 minutos entre su primer y su tercer gol. Valencia superó ese registro de una manera particular. El ecuatoriano necesitó 34 minutos en cancha para marcar sus tres goles, pero entre el primero y el último apenas transcurrieron 23 minutos.
De esta manera, se convirtió en el segundo suplente en la historia de Boca en conseguir un hat-trick y dejó una actuación estadística que difícilmente pase inadvertida.
Un triplete de cabeza que también entró en la historia
La otra gran particularidad del partido fue la forma en la que Valencia consiguió todos sus goles. Los tres tantos llegaron mediante cabezazos, algo extremadamente poco frecuente en la historia de Boca. Antes de la noche del ecuatoriano, solamente cuatro jugadores habían logrado marcar un triplete completo de cabeza con la camiseta azul y oro.
El primer antecedente correspondía a Roberto Cherro, quien hizo tres goles de cabeza en el triunfo 3-1 ante Vélez en 1934. Después apareció Delfín Cáceres, autor de tres tantos de cabeza en la goleada 7-1 frente a Talleres de Remedios de Escalada en 1938.
En 1944 fue el turno de Jaime Sarlanga, que marcó un triplete de cabeza en el 4-0 ante Banfield. El último antecedente previo a Valencia era Ricardo Gareca, quien consiguió la misma marca en 1982, durante el triunfo 4-1 frente a Mariano Moreno de Junín. Más de cuatro décadas después, Valencia volvió a conseguirlo.
Valencia necesitó apenas nueve toques para hacer tres goles
La actuación del ecuatoriano también dejó otro dato estadístico llamativo. En los 34 minutos que estuvo en cancha, más el tiempo adicionado, Valencia habría tocado la pelota apenas nueve veces en total.
A pesar de esa escasa participación en cantidad de intervenciones, el delantero consiguió convertir tres goles y fue determinante para cambiar el resultado del partido. Su eficacia fue absoluta: prácticamente cada intervención importante terminó teniendo consecuencias para Boca.
El dato adquiere todavía más valor al tener en cuenta que el conjunto de Arruabarrena necesitaba una reacción inmediata. Racing había conseguido una ventaja de dos goles y parecía estar encaminado hacia las semifinales, pero la entrada de Valencia modificó completamente el desarrollo.
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