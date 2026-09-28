Enner Valencia hizo historia: los increíbles récords que consiguió con su hat-trick en Boca

De esta manera, se convirtió en el segundo suplente en la historia de Boca en conseguir un hat-trick y dejó una actuación estadística que difícilmente pase inadvertida.

Un triplete de cabeza que también entró en la historia

La otra gran particularidad del partido fue la forma en la que Valencia consiguió todos sus goles. Los tres tantos llegaron mediante cabezazos, algo extremadamente poco frecuente en la historia de Boca. Antes de la noche del ecuatoriano, solamente cuatro jugadores habían logrado marcar un triplete completo de cabeza con la camiseta azul y oro.

El primer antecedente correspondía a Roberto Cherro, quien hizo tres goles de cabeza en el triunfo 3-1 ante Vélez en 1934. Después apareció Delfín Cáceres, autor de tres tantos de cabeza en la goleada 7-1 frente a Talleres de Remedios de Escalada en 1938.

En 1944 fue el turno de Jaime Sarlanga, que marcó un triplete de cabeza en el 4-0 ante Banfield. El último antecedente previo a Valencia era Ricardo Gareca, quien consiguió la misma marca en 1982, durante el triunfo 4-1 frente a Mariano Moreno de Junín. Más de cuatro décadas después, Valencia volvió a conseguirlo.

Valencia necesitó apenas nueve toques para hacer tres goles

La actuación del ecuatoriano también dejó otro dato estadístico llamativo. En los 34 minutos que estuvo en cancha, más el tiempo adicionado, Valencia habría tocado la pelota apenas nueve veces en total.

A pesar de esa escasa participación en cantidad de intervenciones, el delantero consiguió convertir tres goles y fue determinante para cambiar el resultado del partido. Su eficacia fue absoluta: prácticamente cada intervención importante terminó teniendo consecuencias para Boca.

El dato adquiere todavía más valor al tener en cuenta que el conjunto de Arruabarrena necesitaba una reacción inmediata. Racing había conseguido una ventaja de dos goles y parecía estar encaminado hacia las semifinales, pero la entrada de Valencia modificó completamente el desarrollo.