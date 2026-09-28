El mensaje de Álvaro Montero tras la remontada de Boca ante Racing que hizo estallar las redes
El arquero colombiano siguió desde la concentración de su selección el triunfo del Xeneize ante la Academia y publicó una particular reacción en sus redes sociales.
La remontada de Boca ante Racing por los cuartos de final de la Copa Argentina 2026 no solo tuvo repercusión entre los hinchas del Xeneize. El 3-2 conseguido por el equipo de Rodolfo Arruabarrena también fue seguido desde lejos por Álvaro Montero, quien se encuentra concentrado con la selección de Colombia y no dejó pasar la oportunidad de referirse al triunfo azul y oro.
El Xeneize protagonizó una noche de enorme intensidad en Rosario. La Academia llegó a ponerse 2-0 arriba y parecía encaminar la clasificación a semifinales, pero el equipo de Arruabarrena reaccionó en el complemento y terminó dando vuelta el marcador. La figura decisiva fue Enner Valencia, autor de los tres goles del conjunto de la Ribera.
El mensaje de Álvaro Montero después del triunfo de Boca
Montero estuvo atento a lo que sucedía en el partido y posteriormente utilizó su cuenta de Instagram para compartir su reacción. El arquero colombiano publicó una historia relacionada con la victoria de Boca y acompañó la imagen con una frase que rápidamente comenzó a circular entre los fanáticos.
“Im-pre-si-o-nan-te. Equipo de jerarquía”, escribió Montero en la publicación. La particular forma de escribir la palabra llamó especialmente la atención. La separación en sílabas fue tomada por los usuarios como una oportunidad para hacer bromas y generar memes alrededor del mensaje del arquero.
El posteo no tardó en replicarse en distintas cuentas vinculadas al Mundo Boca y en los comentarios apareció una referencia directa a su condición de futbolista del club, aunque actualmente esté concentrado con el seleccionado colombiano.
La broma que se volvió viral entre los hinchas de Boca
Una de las respuestas que más repercusión tuvo fue: “El que ataja en Boca separa en sílabas como quiere”. La frase rápidamente fue compartida por otros usuarios y se convirtió en parte de las bromas que acompañaron la reacción de Montero.
Más allá del tono humorístico, el mensaje del arquero reflejó la repercusión que tuvo la remontada conseguida ante Racing. El conjunto dirigido por Arruabarrena quedó entre los cuatro mejores de la Copa Argentina después de un partido que tuvo un desarrollo cambiante y terminó con una celebración multitudinaria.
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