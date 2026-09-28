El mensaje de Álvaro Montero tras la remontada de Boca ante Racing que hizo estallar las redes

La broma que se volvió viral entre los hinchas de Boca

Una de las respuestas que más repercusión tuvo fue: “El que ataja en Boca separa en sílabas como quiere”. La frase rápidamente fue compartida por otros usuarios y se convirtió en parte de las bromas que acompañaron la reacción de Montero.

Más allá del tono humorístico, el mensaje del arquero reflejó la repercusión que tuvo la remontada conseguida ante Racing. El conjunto dirigido por Arruabarrena quedó entre los cuatro mejores de la Copa Argentina después de un partido que tuvo un desarrollo cambiante y terminó con una celebración multitudinaria.