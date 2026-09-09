Arruabarrena bancó a los juveniles de Boca: elogios a Jagger Herrera y tirón de orejas a Leo Flores

La aparición de Herrera en la primera xeneize sorprendió por su madurez. Con apenas 20 años y seis partidos en la máxima categoría, el zaguero asumió la titularidad ante las ausencias por lesión de Ayrton Costa y Marco Pellegrino, sumado al bajo rendimiento de Nicolás Figal. Desde su ingreso frente a Racing, se sostuvo en el once con actuaciones muy solventes en el juego aéreo y gran criterio para la salida desde el fondo.