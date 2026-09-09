Arruabarrena bancó a los juveniles de Boca: elogios a Jagger Herrera y tirón de orejas a Leo Flores
El entrenador de Boca analizó la consolidación del defensor en la defensa xeneize tras la victoria ante San Pablo por la Copa Sudamericana y recordó una llamada de atención.
Rodolfo Arruabarrena valoró el nivel que vienen mostrando los juveniles formados en Boca Predio en un momento decisivo de la temporada. Luego del valioso triunfo por 1 a 0 frente a San Pablo en la ida de los cuartos de final de la Copa Sudamericana 2026, el entrenador repasó el presente de la cantera xeneize, destacando la firmeza de Facundo Jagger Herrera y recordando con tono risueño el reciente llamado de atención que recibió Leonel Flores.
La aparición de Herrera en la primera xeneize sorprendió por su madurez. Con apenas 20 años y seis partidos en la máxima categoría, el zaguero asumió la titularidad ante las ausencias por lesión de Ayrton Costa y Marco Pellegrino, sumado al bajo rendimiento de Nicolás Figal. Desde su ingreso frente a Racing, se sostuvo en el once con actuaciones muy solventes en el juego aéreo y gran criterio para la salida desde el fondo.
En conferencia de prensa, el DT xeneize reconoció que seguían de cerca su evolución en la Reserva de Mariano Herrón. El técnico remarcó la entereza del central para ganar duelos y la importancia de mantener la humildad ante la repercusión mediática. El pedido del entrenador para el joven defensor fue claro: no conformarse, escuchar a los referentes del plantel y mantener la cabeza fría frente a los elogios de la prensa.
Rodolfo Arruabarrena respaldó a los juveniles de Boca: los elogios a Herrera y el tirón de orejas a Flores
Por otro lado, la conferencia también dejó un momento distendido cuando el entrenador trajo a colación el episodio vivido semanas atrás con Leonel Flores. El delantero, que también fue titular frente al equipo brasileño, había quedado en el centro de las miradas tras hacerse un gran tatuaje en el pecho justo después de convertir un gol clave ante Recoleta en octavos de final.
La decisión generó cierto malestar inicial en el cuerpo técnico, que decidió marcarle las pautas de conducta al atacante. A casi un mes del hecho, Arruabarrena le quitó dramatismo a la situación pero dejó en claro el mensaje entre risas, señalando la exposición que tienen los jóvenes con las redes sociales y la necesidad de mantener el foco en la competencia.
Ahora, el club de la Ribera enfrentará a Central Córdoba el próximo viernes a las 21.30, por la novena fecha del Clausura, en La Bombonera. Luego, deberá viajar a Brasil para disputar la revancha contra San Pablo el martes a las 21.30 en el Morumbí.
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