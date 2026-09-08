Boca vs. San Pablo: el 11 que prepara Arruabarrena para los cuartos de la Copa Sudamericana
El Xeneize vuelve a apostar por sus principales figuras para el duelo de ida en La Bombonera y recupera a Leandro Paredes tras una molestia muscular.
Boca tiene por delante uno de los partidos más importantes de su calendario y Rodolfo Arruabarrena ya tiene prácticamente definida la formación para recibir a San Pablo. El Xeneize enfrentará este martes, desde las 21:30, al conjunto brasileño por la ida de los cuartos de final de la Copa Sudamericana 2026 y el entrenador volverá a poner en cancha a la mayoría de sus figuras.
Después de haber reservado a buena parte de los habituales titulares en el empate frente a Gimnasia de Mendoza, el director técnico decidió volver a apostar por su equipo principal para afrontar el compromiso internacional. Entre las principales novedades aparece Leandro Paredes, quien logró recuperarse de una molestia muscular y estará nuevamente desde el comienzo.
De los once futbolistas que fueron titulares el último sábado en Mendoza, solamente tres repetirán presencia ante San Pablo: Álvaro Montero, Tomás Belmonte y Alan Velasco. El resto de la alineación será renovada casi por completo para buscar una ventaja en el primer partido de la serie. La intención del cuerpo técnico es aprovechar la localía y la importancia de La Bombonera en una instancia decisiva.
La defensa de Boca y la duda entre Herrera y Pellegrino
En la última línea hay una de las pocas incógnitas que todavía mantiene Arruabarrena. Facundo Herrera aparece como principal candidato para ocupar el puesto de segundo marcador central, aunque Marco Pellegrino todavía conserva posibilidades de meterse entre los titulares.
Herrera aprovechó sus primeras oportunidades y logró convencer al entrenador, por lo que parte con ventaja para acompañar a Lautaro Di Lollo. Aun así, la definición final dependerá de la evaluación del cuerpo técnico antes del encuentro.
Por los laterales no habría modificaciones. Leandro Lozano ocuparía el sector derecho, mientras que Lautaro Blanco sería el encargado de recorrer la banda izquierda. En el centro de la defensa, Di Lollo tendría asegurado su lugar.
La conformación del fondo será importante frente a un rival que buscará aprovechar los espacios y trasladar la presión a Boca desde los primeros minutos. Por eso, Arruabarrena pretende un equipo equilibrado que pueda sostener el ritmo de un partido de máxima exigencia.
Leandro Paredes vuelve a la titularidad
La presencia de Leandro Paredes es una de las noticias más importantes para Boca. El mediocampista y capitán dejó atrás la molestia que había sufrido en el isquiotibial izquierdo y estará nuevamente en el once inicial.
Su regreso representa una pieza fundamental para el funcionamiento del equipo, tanto por su capacidad para manejar la pelota como por su experiencia en partidos de alta presión. A su lado estará Santiago Ascacíbar, mientras que Tomás Belmonte completará el mediocampo.
El buen momento físico de Paredes genera tranquilidad dentro del cuerpo técnico, especialmente en una etapa de la temporada en la que Boca acumula compromisos en diferentes competencias.
Merentiel vuelve a ser el nueve de Boca
En ofensiva también habrá cambios respecto del encuentro ante Gimnasia de Mendoza. Los 90 minutos disputados por Enner Valencia no terminaron de convencer al entrenador y, por ese motivo, Miguel Merentiel volverá a ocupar el centro del ataque.
La Bestia continúa siendo la principal alternativa de Arruabarrena para esa posición, pese a que su rendimiento durante el semestre tuvo algunos altibajos. El delantero tendrá la responsabilidad de aprovechar las situaciones que genere Boca y convertirse en una de las principales amenazas frente a San Pablo.
A su alrededor estarán Alan Velasco y Sebastián Villa. Velasco atraviesa un momento positivo desde que comenzó a tener mayor protagonismo debido a la lesión de Tomás Aranda, mientras que Villa buscará recuperar su mejor nivel. La presencia del colombiano se impone, por ahora, sobre Leonel Flores, quien comenzaría el encuentro entre los suplentes.
La probable formación de Boca ante San Pablo por Copa Sudamericana
Con las últimas decisiones del entrenador, el equipo que se perfila para jugar ante el conjunto brasileño es: Álvaro Montero; Leandro Lozano, Lautaro Di Lollo, Facundo Herrera o Marco Pellegrino, Lautaro Blanco; Santiago Ascacíbar, Leandro Paredes, Tomás Belmonte, Alan Velasco; Miguel Merentiel y Sebastián Villa.
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