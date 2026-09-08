Boca vs. San Pablo: el 11 que prepara Arruabarrena para los cuartos de la Copa Sudamericana

Por los laterales no habría modificaciones. Leandro Lozano ocuparía el sector derecho, mientras que Lautaro Blanco sería el encargado de recorrer la banda izquierda. En el centro de la defensa, Di Lollo tendría asegurado su lugar.

La conformación del fondo será importante frente a un rival que buscará aprovechar los espacios y trasladar la presión a Boca desde los primeros minutos. Por eso, Arruabarrena pretende un equipo equilibrado que pueda sostener el ritmo de un partido de máxima exigencia.

Leandro Paredes vuelve a la titularidad

La presencia de Leandro Paredes es una de las noticias más importantes para Boca. El mediocampista y capitán dejó atrás la molestia que había sufrido en el isquiotibial izquierdo y estará nuevamente en el once inicial.

Su regreso representa una pieza fundamental para el funcionamiento del equipo, tanto por su capacidad para manejar la pelota como por su experiencia en partidos de alta presión. A su lado estará Santiago Ascacíbar, mientras que Tomás Belmonte completará el mediocampo.

El buen momento físico de Paredes genera tranquilidad dentro del cuerpo técnico, especialmente en una etapa de la temporada en la que Boca acumula compromisos en diferentes competencias.

Miguel Merentiel

Merentiel vuelve a ser el nueve de Boca

En ofensiva también habrá cambios respecto del encuentro ante Gimnasia de Mendoza. Los 90 minutos disputados por Enner Valencia no terminaron de convencer al entrenador y, por ese motivo, Miguel Merentiel volverá a ocupar el centro del ataque.

La Bestia continúa siendo la principal alternativa de Arruabarrena para esa posición, pese a que su rendimiento durante el semestre tuvo algunos altibajos. El delantero tendrá la responsabilidad de aprovechar las situaciones que genere Boca y convertirse en una de las principales amenazas frente a San Pablo.

A su alrededor estarán Alan Velasco y Sebastián Villa. Velasco atraviesa un momento positivo desde que comenzó a tener mayor protagonismo debido a la lesión de Tomás Aranda, mientras que Villa buscará recuperar su mejor nivel. La presencia del colombiano se impone, por ahora, sobre Leonel Flores, quien comenzaría el encuentro entre los suplentes.

La probable formación de Boca ante San Pablo por Copa Sudamericana

Con las últimas decisiones del entrenador, el equipo que se perfila para jugar ante el conjunto brasileño es: Álvaro Montero; Leandro Lozano, Lautaro Di Lollo, Facundo Herrera o Marco Pellegrino, Lautaro Blanco; Santiago Ascacíbar, Leandro Paredes, Tomás Belmonte, Alan Velasco; Miguel Merentiel y Sebastián Villa.