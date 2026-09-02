Boca define con cambios el equipo para enfrentar a Vélez: los 11 que prepara Arruabarrena

Marco Pellegrino también volvió a estar disponible después del desgarro muscular que sufrió ante Platense. Sin embargo, el defensor todavía no está en condiciones de regresar directamente a la titularidad. La idea del cuerpo técnico es llevarlo de manera progresiva y darle minutos desde el banco de suplentes para que pueda recuperar ritmo competitivo.

Villa se mete en el equipo y hay una duda en ataque

La principal incógnita de la formación aparece en el sector ofensivo. Sebastián Villa tendría grandes posibilidades de comenzar desde el arranque junto a Miguel Merentiel. La duda está en quién completará el tridente ofensivo.

Leonel Flores y Alan Velasco compiten por ese último lugar, aunque el juvenil sería quien tendría mayores posibilidades de ser elegido por Arruabarrena. De esta manera, el entrenador apuesta por una combinación de experiencia y juventud para intentar superar a Vélez y meterse entre los ocho mejores de la Copa Argentina.

La probable formación de Boca ante Vélez por Copa Argentina

Con los cambios que prepara Arruabarrena, Boca formaría con Álvaro Montero; Dylan Gorosito, Lautaro Di Lollo, Facundo Herrera, Lautaro Blanco; Santiago Ascacibar, Leandro Paredes, Tomás Belmonte; Sebastián Villa, Miguel Merentiel y Leonel Flores o Alan Velasco.