Boca define con cambios el equipo para enfrentar a Vélez: los 11 que prepara Arruabarrena
El Xeneize afrontará un partido decisivo por los octavos de final de la Copa Argentina y el entrenador analiza varias modificaciones, con regresos importantes.
Boca tendrá este miércoles uno de esos partidos que pueden marcar buena parte de su temporada. El conjunto dirigido por Rodolfo Arruabarrena se enfrentará con Vélez por los octavos de final de la Copa Argentina 2026 y el entrenador ya tiene prácticamente definida la formación que buscará avanzar a la siguiente ronda.
El Xeneize llega a este compromiso después de haber conseguido un triunfo agónico frente a Lanús por el Torneo Clausura, aunque el cuerpo técnico decidió realizar algunas modificaciones para el duelo ante el Fortín. La intención es presentar un equipo competitivo y, al mismo tiempo, administrar las cargas físicas de algunos futbolistas.
Las principales novedades estarán en la mitad de la cancha y en el lateral derecho. Uno de los regresos más importantes será el de Leandro Paredes, quien volverá a ocupar un lugar entre los titulares después de haber comenzado el último encuentro desde el banco. El mediocampista ingresará en reemplazo de Camilo Rey Domenech y volverá a ser una de las principales referencias del equipo en el centro del campo.
Paredes vuelve y Belmonte reemplaza a Delgado
Otra modificación obligada se producirá por la situación física de Milton Delgado. El mediocampista padece una sobrecarga en uno de sus isquiotibiales y no estará disponible para el encuentro frente a Vélez. Su lugar será ocupado por Tomás Belmonte, quien tendrá la responsabilidad de acompañar a Paredes y Santiago Ascacibar en la mitad de la cancha. De esta manera, Arruabarrena buscará sostener el equilibrio del equipo en un partido que puede definirse por detalles.
En el lateral derecho también habrá una variante. Leandro Lozano dejó atrás la distensión muscular que lo había marginado de los últimos partidos y todo indica que recuperará la titularidad. El uruguayo ingresará en lugar de Dylan Gorosito. La defensa, por su parte, mantendrá a Facundo “Jagger” Herrera. El juvenil aprovechó las oportunidades que recibió en sus primeras presentaciones y dejó una buena impresión, por lo que conservaría su lugar en la zaga.
Marco Pellegrino también volvió a estar disponible después del desgarro muscular que sufrió ante Platense. Sin embargo, el defensor todavía no está en condiciones de regresar directamente a la titularidad. La idea del cuerpo técnico es llevarlo de manera progresiva y darle minutos desde el banco de suplentes para que pueda recuperar ritmo competitivo.
Villa se mete en el equipo y hay una duda en ataque
La principal incógnita de la formación aparece en el sector ofensivo. Sebastián Villa tendría grandes posibilidades de comenzar desde el arranque junto a Miguel Merentiel. La duda está en quién completará el tridente ofensivo.
Leonel Flores y Alan Velasco compiten por ese último lugar, aunque el juvenil sería quien tendría mayores posibilidades de ser elegido por Arruabarrena. De esta manera, el entrenador apuesta por una combinación de experiencia y juventud para intentar superar a Vélez y meterse entre los ocho mejores de la Copa Argentina.
La probable formación de Boca ante Vélez por Copa Argentina
Con los cambios que prepara Arruabarrena, Boca formaría con Álvaro Montero; Dylan Gorosito, Lautaro Di Lollo, Facundo Herrera, Lautaro Blanco; Santiago Ascacibar, Leandro Paredes, Tomás Belmonte; Sebastián Villa, Miguel Merentiel y Leonel Flores o Alan Velasco.
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