Adam Bareiro fue operado en Boca: cuánto tiempo estará de baja y cuándo podría volver

Frente a la prolongada ausencia del guaraní y la incertidumbre sobre la respuesta de su cuerpo, la gestión del club de la Ribera se movió con rapidez en el mercado de pases para abrochar el arribo del ecuatoriano Enner Valencia. El delantero internacional llegó para darle variantes ofensivas al esquema que conduce técnicamente Rodolfo Arruabarrena y competir por un lugar entre los titulares junto a Miguel Merentiel y Milton Giménez.