Adam Bareiro fue operado en Boca: cuánto tiempo estará de baja y cuándo podría volver
El delantero pasó por el quirófano para tratar una hernia de disco lumbar tras intentar varios tratamientos alternativos. Los plazos de recuperación ponen en jaque su presencia en el Xeneize.
Punto final para la especulación en el mundo Boca alrededor del estado físico de una de sus piezas de ataque. Adam Bareiro fue operado con éxito este martes debido a una hernia de disco lumbar, una dolencia que lo mantenía marginado de las canchas desde hace varios meses.
La intervención quirúrgica demandará un extenso período de rehabilitación, una situación que le quita prácticamente toda posibilidad de sumar minutos oficiales en lo que resta de la temporada y estira su vuelta hasta 2027. La decisión de pasar por el quirófano llegó tras agotar todas las instancias previas.
Tanto el cuerpo médico como el propio futbolista paraguayo intentaron postergar la cirugía mediante métodos conservadores: se sometió a un bloqueo lumbar, rutinas específicas de gimnasio, tareas de kinesiología y ejercicios livianos sobre el césped. Pese a los esfuerzos, las molestias en la zona persistieron y le impidieron trabajar al ritmo de sus compañeros con cargas normales.
Adam Bareiro, la lesión en Boca y su fecha de regreso
La inactividad del atacante se remonta al pasado 9 de mayo, cuando debió salir reemplazado en el entretiempo del cruce frente a Huracán por un problema muscular severo en el aductor y el recto anterior del abdomen izquierdo. Justo cuando atravesaba la fase final de esa recuperación para sumarse al grupo, la aparición de la complicación lumbar alteró por completo los planes y encendió las alarmas de la comisión directiva.
Frente a la prolongada ausencia del guaraní y la incertidumbre sobre la respuesta de su cuerpo, la gestión del club de la Ribera se movió con rapidez en el mercado de pases para abrochar el arribo del ecuatoriano Enner Valencia. El delantero internacional llegó para darle variantes ofensivas al esquema que conduce técnicamente Rodolfo Arruabarrena y competir por un lugar entre los titulares junto a Miguel Merentiel y Milton Giménez.
Con este panorama, Boca afrontará la triple exigencia del semestre —repartida entre el Torneo Clausura, la Copa Argentina y la Copa Sudamericana— sin la presencia del ex-San Lorenzo. Ahora, la prioridad absoluta para el atacante pasa por completar los meses de rehabilitación sin apurar los plazos médicos, pensando en un horizonte de retorno recién para la pretemporada del año próximo.
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