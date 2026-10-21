Duro golpe para el PSG: una de las figuras del equipo sufrió la rotura de ligamentos cruzados

Su baja supone un problema para Luis Enrique, que deberá reorganizar las alternativas ofensivas de un equipo que aspira a seguir dominando en Europa después de consagrarse campeón en las dos últimas ediciones del torneo.

Dembélé y Marquinhos también terminaron lesionados

El georgiano no fue el único futbolista del PSG que sufrió problemas físicos durante la jornada. El club también informó que Ousmane Dembélé presenta una lesión en el muslo izquierdo. El delantero francés, ganador del último Balón de Oro, permanecerá bajo tratamiento durante las próximas semanas, según el parte médico difundido por la institución.

A esa situación se suma la de Marquinhos. El defensor y capitán del equipo sufrió una lesión en el muslo derecho y también deberá cumplir un período de recuperación. De esta manera, el triunfo ante Barcelona dejó un saldo preocupante para el conjunto parisino, que perdió a tres futbolistas importantes en un mismo encuentro.