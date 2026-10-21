Duro golpe para el PSG: una de las figuras del equipo sufrió la rotura de ligamentos cruzados
El club confirmó que el delantero georgiano Khvicha Kvaratskhelia sufrió una grave lesión en la rodilla derecha durante la victoria por 4-2 ante Barcelona por la Champions League.
El Paris Saint-Germain (PSG) consiguió una importante victoria por 4-2 frente a Barcelona en el Parque de los Príncipes, mantuvo su puntaje ideal después de tres jornadas de la Champions League 2026/2027 y reforzó su ilusión de conquistar nuevamente el título europeo. Sin embargo, el resultado quedó en segundo plano tras confirmarse una noticia preocupante para Luis Enrique: Khvicha Kvaratskhelia sufrió una rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha.
El atacante georgiano tuvo que abandonar el campo durante el segundo tiempo y los estudios posteriores confirmaron la gravedad de la lesión. El club francés comunicó el diagnóstico a través de sus canales oficiales y anunció que el futbolista será operado en los próximos días.
Kvaratskhelia, baja sensible para el PSG
La lesión representa un golpe importante para el equipo parisino, que pierde a una de sus principales figuras durante un tramo decisivo de la temporada. El comunicado del PSG confirmó la "rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha" y agregó que el delantero "será operado en los próximos días".
Aunque todavía no se precisó una fecha para su regreso, este tipo de lesión suele demandar una recuperación prolongada, por lo que su ausencia podría extenderse durante buena parte de la temporada.
Hasta el momento de la lesión, Kvaratskhelia había disputado 15 encuentros en todas las competiciones, con un registro de dos goles y una asistencia.
Su baja supone un problema para Luis Enrique, que deberá reorganizar las alternativas ofensivas de un equipo que aspira a seguir dominando en Europa después de consagrarse campeón en las dos últimas ediciones del torneo.
Dembélé y Marquinhos también terminaron lesionados
El georgiano no fue el único futbolista del PSG que sufrió problemas físicos durante la jornada. El club también informó que Ousmane Dembélé presenta una lesión en el muslo izquierdo. El delantero francés, ganador del último Balón de Oro, permanecerá bajo tratamiento durante las próximas semanas, según el parte médico difundido por la institución.
A esa situación se suma la de Marquinhos. El defensor y capitán del equipo sufrió una lesión en el muslo derecho y también deberá cumplir un período de recuperación. De esta manera, el triunfo ante Barcelona dejó un saldo preocupante para el conjunto parisino, que perdió a tres futbolistas importantes en un mismo encuentro.
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