Arsenal cayó de local ante Bournemouth por la Premier League

La pelea por la Premier League

En la pelea por el título, el Arsenal FC no está solo en la parte alta de la tabla: mantiene una disputa directa con el Manchester City y el Liverpool FC, dos equipos que suelen sostener un ritmo alto en la recta final del torneo. En ese escenario, cada punto perdido en casa adquiere un valor determinante, y derrotas como la sufrida ante Bournemouth pueden terminar marcando la diferencia en la definición de la Premier League.