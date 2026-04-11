Arsenal cayó de local ante Bournemouth por la Premier League
El equipo de Mikel Arteta cayó 2-1 como local en un partido clave y dejó puntos valiosos en la pelea por el título.
Arsenal sufrió un duro traspié en casa y cedió terreno en la pelea por la Premier League. Cayó 2-1 ante el AFC Bournemouth en condición de local por la Premier League, en una derrota que puede terminar resultando decisiva en la recta final del campeonato.
El conjunto londinense llegaba al encuentro con la obligación de sumar de a tres para sostenerse en la pelea por el título, pero se encontró con un partido incómodo desde el inicio. Bournemouth logró golpear en los momentos justos y obligó al equipo de Mikel Arteta a correr desde atrás en el resultado.
Pese a la reacción del local, que consiguió el empate durante el desarrollo del juego, la visita volvió a imponerse en el tramo final y terminó llevándose tres puntos de enorme valor en su visita al Emirates Stadium.
El 2-1 final dejó un fuerte impacto en la tabla de posiciones, ya que el Arsenal dejó escapar una oportunidad clave jugando en casa, un escenario donde estos puntos suelen marcar diferencias en la definición del torneo.
Con este resultado, el equipo londinense pierde margen en la pelea por la Premier League y queda obligado a no volver a fallar si quiere mantener vivas sus aspiraciones al título en el tramo decisivo de la temporada.
La pelea por la Premier League
En la pelea por el título, el Arsenal FC no está solo en la parte alta de la tabla: mantiene una disputa directa con el Manchester City y el Liverpool FC, dos equipos que suelen sostener un ritmo alto en la recta final del torneo. En ese escenario, cada punto perdido en casa adquiere un valor determinante, y derrotas como la sufrida ante Bournemouth pueden terminar marcando la diferencia en la definición de la Premier League.
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