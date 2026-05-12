Una figura del Arsenal se lesionó, se pierde la final de la Champions League y quizás el Mundial 2026
El experimentado futbolista no podrá estar en la cita de Budapest ante el PSG y es una seria duda para su selección en la Copa del Mundo.
El Arsenal llega a la final de la Champions League en Budapest con una nueva pesadilla por lesiones. Ben White, pieza clave en el esquema de Mikel Arteta y titular en las semifinales ante el Atlético Madrid, sufrió una dura lesión de rodilla que lo margina del partido más importante de la temporada y pone en jaque su participación en el Mundial 2026.
El lateral de 28 años tuvo que abandonar el campo de juego en la primera parte del duelo ante el West Ham tras una colisión con el extremo Crysencio Summerville. El futbolista se retiró del estadio con una rodillera y los estudios médicos posteriores confirmaron que padece una lesión en el ligamento colateral medial, lo que le impedirá volver a jugar antes del cierre de la temporada.
Este escenario representa un golpe crítico para el cuerpo técnico, que ya lidiaba con diversas dificultades en la última línea. La baja de Jurrien Timber, quien está fuera desde marzo por un problema en el tobillo, se mantiene como una preocupación ya que no hay garantías de que llegue a la final.
Como opciones de emergencia, Cristhian Mosquera asoma como el reemplazo natural en el lateral derecho para la cita en Budapest. Otra alternativa táctica que Arteta ya probó durante un tramo del partido contra Los Martillos fue retrasar a Declan Rice a esa posición.
Un futuro incierto con la selección inglesa
La lesión llega en el peor momento posible para la carrera internacional de White. El defensor había logrado reincorporarse a la selección de Inglaterra a principios de este año, dejando atrás su polémica salida en Qatar 2022.
Su gran nivel en los últimos meses con los Gunners lo perfilaba como una fija en la convocatoria de Thomas Tuchel para el Mundial de este verano. Sin embargo, según informó SunSport, la gravedad de la dolencia lo deja prácticamente fuera de los planes inmediatos del seleccionador inglés y lo obliga a iniciar una carrera contra el tiempo para recuperarse.
Con este panorama, el conjunto londinense deberá rearmar su defensa para enfrentar al PSG en Budapest. La baja de White no solo afecta la marca, sino también la proyección ofensiva de un equipo que busca coronarse en Europa en medio de una racha de infortunios físicos que no da tregua.
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