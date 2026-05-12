Una figura del Arsenal se lesionó, se pierde la final de la Champions League y quizás el Mundial 2026

Un futuro incierto con la selección inglesa

La lesión llega en el peor momento posible para la carrera internacional de White. El defensor había logrado reincorporarse a la selección de Inglaterra a principios de este año, dejando atrás su polémica salida en Qatar 2022.

Su gran nivel en los últimos meses con los Gunners lo perfilaba como una fija en la convocatoria de Thomas Tuchel para el Mundial de este verano. Sin embargo, según informó SunSport, la gravedad de la dolencia lo deja prácticamente fuera de los planes inmediatos del seleccionador inglés y lo obliga a iniciar una carrera contra el tiempo para recuperarse.

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Con este panorama, el conjunto londinense deberá rearmar su defensa para enfrentar al PSG en Budapest. La baja de White no solo afecta la marca, sino también la proyección ofensiva de un equipo que busca coronarse en Europa en medio de una racha de infortunios físicos que no da tregua.