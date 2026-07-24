Arsenal prepara una oferta millonaria para quedarse con Julián Álvarez: la postura de Atlético

Más allá de los intereses de los clubes, uno de los factores que tendrá peso en la definición será la decisión del propio Julián Álvarez. El delantero dejó en claro durante el Mundial que considera cumplido su ciclo en el Colchonero y que su intención es afrontar un nuevo desafío en su carrera.

Los números de Julián Álvarez en Atlético de Madrid

La posibilidad de disputar nuevamente la Premier League, donde dejó una gran imagen durante su paso por Manchester City, también representa un atractivo para el campeón del mundo. Los números respaldan el interés que despierta la "Araña" entre los principales clubes europeos.

Desde su llegada al Atlético de Madrid disputó 106 encuentros oficiales, convirtió 49 goles y entregó 17 asistencias, estadísticas que lo consolidaron como una de las principales figuras del equipo dirigido por Simeone.