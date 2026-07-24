Arsenal prepara una oferta millonaria para quedarse con Julián Álvarez: la postura de Atlético
La propuesta incluiría una importante suma de dinero más un delantero que juega en el campeón de la Premier League y que le interesa a Diego Simeone.
El futuro de Julián Álvarez volvió a instalarse como uno de los grandes temas del mercado de pases europeo. Luego de finalizar el Mundial 2026, el delantero de la Selección Argentina retomó el centro de la escena por el interés de varios gigantes del continente y, ahora, Arsenal decidió avanzar con una propuesta de alto impacto para intentar quedarse con su ficha.
El club londinense, reciente campeón de la Premier League, pretende incorporar al ex River como una de las piezas principales de su proyecto deportivo y ya trabaja en una oferta que podría modificar el escenario de las negociaciones. Según informó el diario británico The Times, la propuesta que los Gunners prepara para presentar al Atlético de Madrid rondaría los 100 millones de euros.
Sin embargo, el aspecto más llamativo es que no sería únicamente una operación económica, sino que incluiría también al delantero sueco Viktor Gyökeres como parte del acuerdo. El atacante escandinavo es un futbolista que reúne características que resultan atractivas para Diego Simeone, por lo que en Londres consideran que ese detalle podría facilitar las conversaciones con el conjunto español.
Arsenal podría plata + Viktor Gyökeres por Julián Álvarez
La intención de los ingleses es adelantarse a otros interesados y evitar que Barcelona logre convencer al Atlético de Madrid de negociar la salida de una de sus principales figuras. En las últimas semanas también trascendió que Real Madrid había consultado la situación del argentino, aunque la dirigencia rojiblanca mantuvo su postura de rechazar cualquier intento de transferencia.
Aun así, la situación podría cambiar si aparece una propuesta que resulte conveniente desde lo deportivo y lo económico para todas las partes involucradas.
Más allá de los intereses de los clubes, uno de los factores que tendrá peso en la definición será la decisión del propio Julián Álvarez. El delantero dejó en claro durante el Mundial que considera cumplido su ciclo en el Colchonero y que su intención es afrontar un nuevo desafío en su carrera.
Los números de Julián Álvarez en Atlético de Madrid
La posibilidad de disputar nuevamente la Premier League, donde dejó una gran imagen durante su paso por Manchester City, también representa un atractivo para el campeón del mundo. Los números respaldan el interés que despierta la "Araña" entre los principales clubes europeos.
Desde su llegada al Atlético de Madrid disputó 106 encuentros oficiales, convirtió 49 goles y entregó 17 asistencias, estadísticas que lo consolidaron como una de las principales figuras del equipo dirigido por Simeone.
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