Arsenal vs. Liverpool, por la Premier League 2025/26: horario, formaciones y TV
El líder de la Premier League recibe a los Reds en un partido decisivo de la fecha 21, con realidades distintas pero la misma necesidad de sumar.
La Premier League se prepara para cerrar una nueva fecha con uno de esos partidos que suelen marcar el pulso de la temporada. Este jueves, Arsenal y Liverpool se verán las caras en el Emirates Stadium desde las 17:00 en un encuentro que combina historia, actualidad y mucho en juego. Los dirigidos por Mikel Arteta llegan como líderes sólidos del campeonato, mientras que el equipo de Arne Slot busca consolidarse en la pelea por los puestos de clasificación a la próxima Champions League.
El conjunto londinense atraviesa un presente inmejorable. Con 48 puntos y un partido menos que varios de sus competidores directos, Arsenal manda en la tabla y observa el horizonte con ambiciones concretas de título. La reciente igualdad del Manchester City le abrió una ventana para estirar diferencias y reforzar su condición de candidato. En ese contexto, sumar de a tres ante un rival de peso como Liverpool sería un golpe de autoridad en la lucha por la corona inglesa.
Más allá de los números, el rendimiento colectivo explica el gran momento de los Gunners. Con 40 goles a favor y apenas 14 en contra, el equipo de Arteta combina solidez defensiva con una ofensiva eficaz, respaldada por una identidad clara. En las últimas semanas, mostró carácter para revertir partidos exigentes y sostener la regularidad, un factor clave en una liga tan competitiva como la Premier.
Del otro lado aparece un Liverpool que, pese a no estar en la pelea directa por el primer puesto, llega en alza. Los Reds acumulan nueve encuentros sin derrotas y parecen haber dejado atrás la turbulencia interna que había generado el conflicto público entre Slot y Mohamed Salah. Actualmente ubicados en la zona media-alta de la tabla, los de Anfield saben que una victoria en Londres puede ser determinante para meterse de lleno en la discusión por los boletos europeos.
El historial reciente entre ambos equipos promete un duelo equilibrado. En los últimos cruces hubo empates vibrantes y triunfos repartidos, con partidos cargados de intensidad y goles. El antecedente más cercano quedó en manos de Liverpool, que se impuso por la mínima, un dato que Arsenal buscará revertir ante su gente para sostener la supremacía actual.
Arsenal vs. Liverpool: probables formaciones
- Arsenal: David Raya; Jurrien Timber, William Saliba, Gabriel Magalhaes, Piero Hincapié; Martin Ødegaard, Martín Zubimendi, Declan Rice; Bukayo Saka, Viktor Gyokeres, Leandro Trossard. DT: Mikel Arteta.
- Liverpool: Alisson Becker; Connor Bradley, Ibrahima Konaté, Virgil van Dijk, Milos Kerkez; Ryan Gravenberch, Curtis Jones; Dominik Szoboszlai, Alexis Mac Allister, Florian Wirtz; Hugo Ekitike. DT: Arne Slot.
Arsenal vs. Liverpool: otros datos del partido
- Hora: 17.00.
- Estadio: Emirates Stadium.
- Árbitro: Anthony Taylor.
- VAR: John Brooks.
- TV: ESPN y Disney+ Premium.
