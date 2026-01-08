Arsenal vs. Liverpool, por la Premier League 2025/26: horario, formaciones y TV

La Premier League se prepara para cerrar una nueva fecha con uno de esos partidos que suelen marcar el pulso de la temporada. Este jueves, Arsenal y Liverpool se verán las caras en el Emirates Stadium desde las 17:00 en un encuentro que combina historia, actualidad y mucho en juego. Los dirigidos por Mikel Arteta llegan como líderes sólidos del campeonato, mientras que el equipo de Arne Slot busca consolidarse en la pelea por los puestos de clasificación a la próxima Champions League.