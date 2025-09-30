Arshavin, leyenda rusa y ex Arsenal, reveló su odio al Real Madrid: "Cada derrota es..."
El ex mediapunta, ídolo en Zenit y Kairat y confeso hincha del Barcelona, volvió a apuntar contra el Merengue en la previa de un histórico duelo de Champions.
El martes, el Real Madrid visitará al Kairat Almaty de Kazajistán por la Champions League, en un choque tan histórico como desigual. Será el debutante absoluto frente al máximo ganador del certamen. En la previa, quien tomó la palabra fue Andrei Arshavin, que se retiró en ese club en 2018 tras marcar 30 goles y dar 37 asistencias en 108 partidos.
El ruso, que dejó huella en el Kairat y se ganó el cariño de los hinchas, no dudó en reforzar su identificación con el Barcelona. “No jugaría en el Madrid ni por todo el dinero del mundo”, había dicho en 2011. Ahora, volvió a remarcarlo: “Cada derrota del Real Madrid es como un bálsamo para mi corazón”, expresó ante la agencia EFE.
Una carrera brillante y polémica para Andrei Arshavin
Arshavin fue figura del Zenit de San Petersburgo, con el que conquistó la Copa de la UEFA y la Supercopa de Europa en 2008, además de ser pieza clave para llevar a Rusia a las semifinales de la Eurocopa de ese mismo año. Su talento y carácter lo llevaron al Arsenal de Arsène Wenger, donde dejó actuaciones memorables, como el histórico póker frente al Liverpool en Anfield.
Más allá de sus logros deportivos, su personalidad directa y sus declaraciones siempre lo mantuvieron en el centro de la escena. Admirador confeso del Barcelona y crítico acérrimo del Real Madrid, Arshavin construyó un perfil tan polémico como carismático, que lo transformó en una figura inolvidable dentro y fuera del campo de juego.
Hace poco Arshavin también se convirtió en protagonista del sorteo más surrealista de la historia de la Champions League. Tanto, que hubo que repetirlo. Fue aquel en el que al Real Madrid le había tocado en primera instancia el Benfica y, tras la repetición, su rival fue el PSG. El ruso era la mano inocente que sacó las bolas en aquel caos de Nyon. Su camino se vuelve a cruzar con el Madrid, aunque ahora no podrá influir en el resultado desde la grada
