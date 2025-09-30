Arshavin, leyenda rusa y ex Arsenal, reveló su odio al Real Madrid: "Cada derrota es..."

Hace poco Arshavin también se convirtió en protagonista del sorteo más surrealista de la historia de la Champions League. Tanto, que hubo que repetirlo. Fue aquel en el que al Real Madrid le había tocado en primera instancia el Benfica y, tras la repetición, su rival fue el PSG. El ruso era la mano inocente que sacó las bolas en aquel caos de Nyon. Su camino se vuelve a cruzar con el Madrid, aunque ahora no podrá influir en el resultado desde la grada

image