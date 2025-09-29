Telefe anunció que transmitirá el Mundial 2026
Durante los Martín Fierro 2025 de TV, Santiago del Moro oficializó con el canal de las pelotas adquirió los derechos para la televisación de la Copa del Mundo.
En el marco de la entrega de los Martín Fierro 2025 de TV, el conductor Santiago del Moro reveló que Telefe transmitirá el Mundial 2026 de Estados Unidos, México y Canadá.
El canal de las pelotas viene incursionando en transmisiones deportivas. Este año, pasó varios partidos de River por la Copa Libertadores, además del Mundial de Clubes 2025 que también tuvo lugar en Estados Unidos; y el actual Mundial Sub-20.
Como se especulaba, Telefe adquirió los derechos para la Copa del Mundo. Semanas atrás, estaba en duda que el Gobierno haga lo propio para pasar los partidos por La TV Pública.
Del Moro había anticipado, en plenos Martín Fierro, que iba a hacer un anuncio relacionado sobre el Mundial; y cuando la transmisión de la Copa América se llevó la estatuilla en la categoría "Deportivo", el periodista Juan Pablo Varsky y Pablo Giralt también adelantaron que se venía un anuncio importante.
"En 2026, el Mundial de Fútbol vuelve a la pantalla de Telefe", confirmó Del Moro luego de que se entregara el premio a la categoría "Minuto de Oro", que se trató al pico de rating del año que fue la final de la Copa América en la que la Selección Argentina le ganó a Colombia.
De esta manera, el conductor dio paso al clip en el que Telefe promocionó la transmisión del Mundial. "Cobertura completa, multiplataforma", agregó el conductor.
