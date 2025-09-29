Telefe anunció que transmitirá el Mundial 2026

"En 2026, el Mundial de Fútbol vuelve a la pantalla de Telefe", confirmó Del Moro luego de que se entregara el premio a la categoría "Minuto de Oro", que se trató al pico de rating del año que fue la final de la Copa América en la que la Selección Argentina le ganó a Colombia.

De esta manera, el conductor dio paso al clip en el que Telefe promocionó la transmisión del Mundial. "Cobertura completa, multiplataforma", agregó el conductor.