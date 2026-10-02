Manchester City apeló el fallo de la Premier League: volvió a declararse inocente
El club inglés presentó formalmente su recurso contra la resolución que lo encontró responsable de irregularidades financieras y cuestionó distintos aspectos del proceso llevado adelante por la liga.
Manchester City decidió avanzar formalmente contra el fallo de la Premier League que lo declaró responsable de una serie de infracciones vinculadas con sus registros financieros. La institución inglesa presentó un extenso recurso de apelación y volvió a sostener públicamente que no cometió las irregularidades por las que fue sancionada en primera instancia.
La entidad celeste de Manchester adoptó una postura contundente en el documento presentado ante las autoridades y cuestionó tanto las conclusiones alcanzadas como distintos aspectos relacionados con el procedimiento. En su comunicado, el club incluso evitó referirse al fallo como una sentencia definitiva y lo describió como una “opinión”.
La apelación se produce luego de un proceso que involucró acusaciones vinculadas con información financiera y la forma en la que el club habría presentado determinados ingresos durante el período investigado.
Manchester City cuestionó el fallo de la Premier League
El conjunto dirigido institucionalmente por sus autoridades aseguró que existen errores en la resolución y que esos inconvenientes afectan tanto las cuestiones jurídicas como la interpretación de los hechos analizados: “La postura firme del Club es que, por múltiples razones, la opinión contiene errores materiales evidentes, de derecho, de principio y de hecho, y no es segura”, expresó el City al comunicar oficialmente la presentación de su apelación.
La institución también marcó distancia con la denominación utilizada para el organismo que intervino en el proceso. En lugar de referirse a una comisión independiente, el club habla directamente de la “Comisión de la Premier League”.
La presentación busca revisar las conclusiones alcanzadas en el procedimiento y representa el siguiente capítulo de una disputa que todavía no llegó a su final. Por esa razón, Manchester City señaló que tendrá limitaciones para brindar detalles sobre sus argumentos mientras continúen las diferentes instancias.
Además de cuestionar la resolución, Manchester City reafirmó que rechaza las acusaciones formuladas durante la investigación: “El Club es inocente de las acusaciones formuladas por la Premier League y existe un amplio conjunto de pruebas irrefutables que respaldan todas sus posiciones en relación con este caso”, sostuvo la institución inglesa.
El comunicado también hizo referencia al respeto por el proceso que todavía está en marcha. La entidad remarcó que continuará utilizando las herramientas disponibles dentro del procedimiento correspondiente y evitó anticipar públicamente aspectos que podrían formar parte de futuras instancias: “Seguiremos respetando el debido proceso y, necesariamente, estamos limitados en lo que podemos decir hasta que concluyan todos los procedimientos”, agregó el club.
Los títulos que podrían verse afectados
Según el escenario planteado en el proceso, las consecuencias podrían incluir una multa económica, modificaciones en los registros de títulos e incluso una eventual expulsión de la Premier League, aunque la sanción definitiva todavía debe establecerse.
Uno de los escenarios mencionados en Inglaterra contempla la posibilidad de que determinados campeonatos conquistados durante el período investigado sean revisados. En caso de que se aplicara una quita de títulos, siete trofeos aparecen relacionados con las temporadas comprendidas dentro del período señalado.
Entre ellos figura la Premier League 2011/12, recordada especialmente por el gol de Sergio “Kun” Agüero ante Queens Park Rangers que le permitió al City conquistar el campeonato en una definición histórica frente a Manchester United. También aparecen la Premier League 2013/14 y la 2017/18. En ese escenario, los registros de campeones podrían modificarse y beneficiar a Liverpool y Manchester United, respectivamente.
La eventual revisión también alcanzaría tres ediciones de la Copa de la Liga: 2013/14, correspondiente al período en el que Sunderland fue finalista; 2015/16, vinculada con Liverpool; y 2017/18, con Arsenal como rival en aquella definición. A esto se suma la FA Cup de 2011, cuya final Manchester City ganó frente a Stoke City.
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