Manchester City apeló el fallo de la Premier League: volvió a declararse inocente

La presentación busca revisar las conclusiones alcanzadas en el procedimiento y representa el siguiente capítulo de una disputa que todavía no llegó a su final. Por esa razón, Manchester City señaló que tendrá limitaciones para brindar detalles sobre sus argumentos mientras continúen las diferentes instancias.

Además de cuestionar la resolución, Manchester City reafirmó que rechaza las acusaciones formuladas durante la investigación: “El Club es inocente de las acusaciones formuladas por la Premier League y existe un amplio conjunto de pruebas irrefutables que respaldan todas sus posiciones en relación con este caso”, sostuvo la institución inglesa.

El comunicado también hizo referencia al respeto por el proceso que todavía está en marcha. La entidad remarcó que continuará utilizando las herramientas disponibles dentro del procedimiento correspondiente y evitó anticipar públicamente aspectos que podrían formar parte de futuras instancias: “Seguiremos respetando el debido proceso y, necesariamente, estamos limitados en lo que podemos decir hasta que concluyan todos los procedimientos”, agregó el club.

Los títulos que podrían verse afectados

Según el escenario planteado en el proceso, las consecuencias podrían incluir una multa económica, modificaciones en los registros de títulos e incluso una eventual expulsión de la Premier League, aunque la sanción definitiva todavía debe establecerse.

Uno de los escenarios mencionados en Inglaterra contempla la posibilidad de que determinados campeonatos conquistados durante el período investigado sean revisados. En caso de que se aplicara una quita de títulos, siete trofeos aparecen relacionados con las temporadas comprendidas dentro del período señalado.

Entre ellos figura la Premier League 2011/12, recordada especialmente por el gol de Sergio “Kun” Agüero ante Queens Park Rangers que le permitió al City conquistar el campeonato en una definición histórica frente a Manchester United. También aparecen la Premier League 2013/14 y la 2017/18. En ese escenario, los registros de campeones podrían modificarse y beneficiar a Liverpool y Manchester United, respectivamente.

La eventual revisión también alcanzaría tres ediciones de la Copa de la Liga: 2013/14, correspondiente al período en el que Sunderland fue finalista; 2015/16, vinculada con Liverpool; y 2017/18, con Arsenal como rival en aquella definición. A esto se suma la FA Cup de 2011, cuya final Manchester City ganó frente a Stoke City.