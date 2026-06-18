Arturo Vidal se rindió ante Lionel Messi: la contundente reflexión sobre la Selección Argentina

Los elogios se multiplicaron especialmente después de uno de los tantos convertidos por el capitán argentino. En plena transmisión, el chileno no ocultó su admiración por la calidad técnica de la definición y reaccionó con entusiasmo: “Golazo, el único que puede marcar la diferencia. Qué terrible ese golazo”, expresó. Instantes más tarde volvió a insistir: “Qué golazo... (Messi) es de otro planeta”.

messi arturo vidal

Tras el encuentro, Vidal profundizó aún más su análisis y remarcó que, a su entender, Argentina deposita gran parte de sus aspiraciones mundialistas en el rendimiento de su máxima estrella. “Otra vez, el que más concentrado estaba en el partido. Quién más que tu, Leo. Era el que estaba con más ganas, agarró un rebote dentro del área, imagínate. Es de otro planeta. Argentina la única fe que tiene para pelear el Mundial es con él”, sostuvo.

Las palabras del chileno tuvieron una enorme repercusión, especialmente porque provienen de alguien que compartió vestuario con la "Pulga" y conoce de cerca la exigencia competitiva que caracteriza al campeón del mundo. Mientras la Albiceleste celebra un comienzo ideal en la Copa del Mundo, los elogios hacia su capitán continúan llegando desde distintos rincones del planeta.