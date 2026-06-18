Arturo Vidal se rindió ante Lionel Messi: la contundente reflexión sobre la Selección Argentina
El mediocampista chileno siguió el debut mundialista de la Albiceleste por streaming y no escatimó elogios para el capitán argentino.
La actuación de Lionel Messi frente a Argelia en el debut de la Selección Argentina en el Mundial 2026 generó repercusiones en todo el planeta y uno de los que no ocultó su admiración fue Arturo Vidal. El experimentado mediocampista chileno siguió el encuentro en vivo a través de una transmisión por internet y reaccionó de manera espontánea a cada una de las acciones destacadas del capitán argentino, quien fue la gran figura de la noche con tres goles.
Desde su espacio digital, donde reúne a miles de seguidores, el ídolo trasandino observó atentamente el desarrollo del encuentro y quedó impactado por el nivel mostrado por quien fuera su compañero durante la etapa compartida en Barcelona. A medida que avanzaba el partido, el chileno fue expresando sus opiniones en tiempo real y dejó una serie de frases que rápidamente comenzaron a circular en redes sociales.
La primera de ellas llegó cuando analizó el peso específico que tiene Messi dentro del funcionamiento de la selección dirigida por Lionel Scaloni. “Es un extraterrestre. No falla. Es increíble. El único que juega en Argentina es Leo. Juega solo”, afirmó Vidal durante la transmisión. Su comentario generó debate entre los aficionados, ya que si bien reconoció el talento extraordinario del rosarino, también sugirió que el equipo depende en gran medida de su influencia dentro del campo de juego.
El exfutbolista de Juventus, Bayern Múnich e Inter de Milán insistió con esa idea a lo largo del encuentro. Para Vidal, Messi es quien constantemente busca generar peligro y asumir responsabilidades ofensivas. “Es el único que se mueve pensando en el arco. Y cómo le pega. Los pasó a todos y le queda Jordania y Austria. Va a hacer nueves goles en tres partidos, Leo”, señaló mientras observaba el desarrollo del partido y proyectaba lo que podría suceder en la fase de grupos.
Los elogios se multiplicaron especialmente después de uno de los tantos convertidos por el capitán argentino. En plena transmisión, el chileno no ocultó su admiración por la calidad técnica de la definición y reaccionó con entusiasmo: “Golazo, el único que puede marcar la diferencia. Qué terrible ese golazo”, expresó. Instantes más tarde volvió a insistir: “Qué golazo... (Messi) es de otro planeta”.
Tras el encuentro, Vidal profundizó aún más su análisis y remarcó que, a su entender, Argentina deposita gran parte de sus aspiraciones mundialistas en el rendimiento de su máxima estrella. “Otra vez, el que más concentrado estaba en el partido. Quién más que tu, Leo. Era el que estaba con más ganas, agarró un rebote dentro del área, imagínate. Es de otro planeta. Argentina la única fe que tiene para pelear el Mundial es con él”, sostuvo.
Las palabras del chileno tuvieron una enorme repercusión, especialmente porque provienen de alguien que compartió vestuario con la "Pulga" y conoce de cerca la exigencia competitiva que caracteriza al campeón del mundo. Mientras la Albiceleste celebra un comienzo ideal en la Copa del Mundo, los elogios hacia su capitán continúan llegando desde distintos rincones del planeta.
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