La crítica de Arturo Vidal a Alejandro Garnacho tras su golazo de chilena

En relación a este tema, y teniendo en cuenta lo que puede ser el futuro del juvenil que promete mucho, el que dio su opinión fue Arturo Vidal quién destacó lo que viene haciendo en el United pero le dejó un claro mensaje.

"Terrible golazo. Lo único malo, o lo que no entendí, es para qué celebra como Cristiano. No entiendo por qué no celebra y se hace su chapa. Está bien que sea su ídolo, pero tiene que hacer su nombre. Él es un jugador ya grande", sentenció el futbolista chileno en su canal de Twitch.

Y además, agregó: "Respeto que sea su ídolo. Pero tiene que hacer su nombre, o sino va a quedar siempre en la sombra. Celébralo de otra manera. Pero de que fue golazo, fue golazo".

arturo vidal garnacho.mp4