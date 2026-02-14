Banfield vs. Racing por el Torneo Apertura: minuto a minuto, goles y resultado
Con inicios bastante irregulares, la Academia visita al Taladro este sábado con el objetivo de levantar cabeza. Todos los detalles.
Este sábado, Racing se impuso por 2-0 ante Banfield en el Sur por la fecha 5 de la Zona B del Torneo Apertura 2026. Es un duelo de necesidades, la Academia aprovechó para mostrar una mejor cara luego de un arranque de campeonato bastante irregular.
Con goles de Di Cesare y Maravilla Martínez -de penal, el equipo de Gustavo Costas quedó ahora dentro de los puestos de clasificación de la Zona B, mientras que el Taladro sigue por afuera.
Banfield vs. Racing: resultado en vivo
Cómo llegaron ambos equipos a este duelo
El equipo de Pedro Troglio atraviesa un momento de presión, no tanto por la tabla del torneo sino por los promedios, donde necesita sumar para no sufrir a fin de año. Venía de una dura derrota 1-0 ante Belgrano en Córdoba en la fecha anterior y ahora suma 4 puntos (1 victoria, 1 empate y 3 derrotas). Su único triunfo fue ante Estudiantes de Río Cuarto en la tercera fecha.
Por su parte, la "Academia" de Gustavo Costas llegó con un poco más de aire tras un inicio muy flojo que incluyó tres derrotas consecutivas (Gimnasia, Central y Tigre). Viene de conseguir su primer triunfo en el torneo el fin de semana pasado, ganándole 2-1 a Argentinos Juniors en el Cilindro, por lo que ahora -con este nuevo triunfo- tiene 6 puntos.
Formaciones del duelo
Banfield vs. Racing: datos del partido
- Hora: 17:30
- TV: TNT Sports
- Árbitro: Pablo Dóvalo
- VAR: Lucas Novelli
- Estadio: Florencio Sola
