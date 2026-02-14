Banfield vs. Racing por el Torneo Apertura: minuto a minuto, goles y resultado

Cómo llegaron ambos equipos a este duelo

El equipo de Pedro Troglio atraviesa un momento de presión, no tanto por la tabla del torneo sino por los promedios, donde necesita sumar para no sufrir a fin de año. Venía de una dura derrota 1-0 ante Belgrano en Córdoba en la fecha anterior y ahora suma 4 puntos (1 victoria, 1 empate y 3 derrotas). Su único triunfo fue ante Estudiantes de Río Cuarto en la tercera fecha.

Por su parte, la "Academia" de Gustavo Costas llegó con un poco más de aire tras un inicio muy flojo que incluyó tres derrotas consecutivas (Gimnasia, Central y Tigre). Viene de conseguir su primer triunfo en el torneo el fin de semana pasado, ganándole 2-1 a Argentinos Juniors en el Cilindro, por lo que ahora -con este nuevo triunfo- tiene 6 puntos.

Formaciones del duelo

Banfield vs. Racing: datos del partido

Hora: 17:30

TV: TNT Sports

Árbitro: Pablo Dóvalo

VAR: Lucas Novelli

Estadio: Florencio Sola