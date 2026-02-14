Fútbol libre por celular: cómo ver en vivo Banfield vs. Racing por el Torneo Apertura

En tanto, Racing llega a Peña y Arenales con el envión anímico de haber cortado la racha negra. Luego de tres tropiezos consecutivos en el arranque, los de Gustavo Costas sumaron sus primeros 3 puntos al vencer a Argentinos Juniors en Avellaneda. El gran reto para Costas será ajustar las piezas en defensa, su principal dolor de cabeza en lo que va del año.