Fútbol libre por celular: cómo ver en vivo Banfield vs. Racing por el Torneo Apertura
Se puede ver el fútbol libre de cables y antenas en vivo en el celular, y sin riesgo. Cómo ver Banfield vs. Racing por el Torneo Apertura.
Este sábado, el Florencio Sola será el escenario de un choque eléctrico por la quinta fecha del Apertura 2026. Tanto Banfield como Racing llegan con el margen de error reducido tras un inicio de torneo que ha dejado más dudas que certezas.
El conjunto dirigido por Pedro Troglio camina por la cuerda floja. Aunque el torneo recién arranca, la mirada está puesta de reojo en la tabla de los promedios. Tras la reciente caída por la mínima ante Belgrano, el equipo suma apenas 4 unidades (un triunfo ante Estudiantes de RC, un empate y dos derrotas).
Cabe señalar que el DT no podrá contar con Santiago Esquivel, fuera por una contractura, pero celebra el retorno de Nicolás Meriano a la zaga central tras cumplir su suspensión.
En tanto, Racing llega a Peña y Arenales con el envión anímico de haber cortado la racha negra. Luego de tres tropiezos consecutivos en el arranque, los de Gustavo Costas sumaron sus primeros 3 puntos al vencer a Argentinos Juniors en Avellaneda. El gran reto para Costas será ajustar las piezas en defensa, su principal dolor de cabeza en lo que va del año.
Probables formaciones del duelo
Banfield: Facundo Sanguinetti; Danilo Arboleda, Sergio Vittor, Juan Luis Alfaro; Ignacio Abraham, Lautaro Ríos, Lautaro Gónez, Nicolás Colazo, Santiago López; Mauro Méndez y Rodrigo Auzmendi. DT: Pedro Troglio.
Racing: Facundo Cambeses; Ezequiel Cannavó, Marco Di Césare, Marcos Rojo, Gabriel Rojas; Baltasar Rodríguez, Santiago Sosa, Matko Miljevic; Santiago Solari, Adrián Martínez y Tomás Conechny. DT: Gustavo Costas.
Cómo ver en vivo Banfield vs. Racing
La televisación estará a cargo de TNT Sports. Además, se podrá seguir desde cualquier dispositivo móvil a través de las aplicaciones Flow, Telecentro Play y DirecTV GO.
