Aseguran que Edwuin Cetré fue ofrecido a River tras frustrarse su pase a Boca

image

River no tiene cupo y descarta avanzar por Edwuin Cetré

Molesto por la situación y con la intención de que su representado dé un salto que lo acerque a la lista mundialista de la Selección de Colombia, el agente de Cetré lo ofreció a River. De todos modos, en el Millonario no avanzarán. Además de la decisión deportiva, el Millonario no cuenta con cupo para incorporar y, en caso de querer hacerlo, debería vender o prestar a un futbolista al exterior para liberar un lugar.