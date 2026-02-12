Aseguran que Edwuin Cetré fue ofrecido a River tras frustrarse su pase a Boca
El extremo colombiano, cuyo pase al Xeneize se cayó por un problema en la rodilla, habría sido ofrecido al Millonario en este mercado de pases.
Luego de que se frustrara su transferencia a Boca, Edwuin Cetré habría sido ofrecido a River en las últimas horas. El extremo colombiano tenía todo arreglado con el Xeneize, pero la operación se cayó a último momento y su representante intentó acercarlo a Núñez.
La búsqueda de un extremo fue una de las prioridades del Millonario en el mercado de pases de enero, aunque no logró concretar ninguna incorporación en ese puesto. Ahora, con el libro cerrado, el nombre de Cetré volvió a escena tras su fallido arribo al clásico rival y según el periodista Renzo Pantich su nombre fue puesto sobre la mesa.
El futbolista de 28 años estuvo primero a un paso de firmar con Athletico Paranaense y luego muy cerca de convertirse en refuerzo de Boca, que iba a comprarle el pase a Estudiantes de La Plata. Sin embargo, en ambos casos la negociación se truncó por el mismo motivo: un problema en la rodilla detectado en la revisión médica, lo que llevó a los clubes interesados a intentar modificar las condiciones contractuales.
River no tiene cupo y descarta avanzar por Edwuin Cetré
Molesto por la situación y con la intención de que su representado dé un salto que lo acerque a la lista mundialista de la Selección de Colombia, el agente de Cetré lo ofreció a River. De todos modos, en el Millonario no avanzarán. Además de la decisión deportiva, el Millonario no cuenta con cupo para incorporar y, en caso de querer hacerlo, debería vender o prestar a un futbolista al exterior para liberar un lugar.
Semanas atrás, el representante Giancarlo Uda había revelado en PicadoTV el deseo del jugador de vestir la camiseta del club de Núñez: “Él está agradecido a Estudiantes de La Plata porque le dio todo a él y él le dio todo a Estudiantes. Pero si en algún momento pensaba cambiarse a un equipo de Buenos Aires, siempre me dijo que ojalá fuera en River Plate, que a él le encantaba River Plate”.
Pese a esas declaraciones, en aquel entonces no existieron negociaciones formales y el propio Cetré se despegó públicamente de los dichos de su agente. Según trascendió, River nunca sondeó su incorporación y la mención al club formó parte de una estrategia para elevar el valor en las charlas entre Estudiantes y el equipo brasileño. Hoy, la posibilidad tampoco corre en Núñez.
