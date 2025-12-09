La decisión que evalúa Riquelme tras la eliminación de Boca ante Racing: ¿se va Úbeda?
El entrenador y el Consejo tendrán una reunión clave para definir si continúa como técnico interino después del duro golpe en la Bombonera.
El golpe que significó la eliminación frente a Racing en las semifinales del Torneo Clausura 2025 dejó secuelas fuertes en Boca. Entre ellas, el foco quedó puesto en Claudio Úbeda, señalado por el cambio que modificó el rumbo del partido: el ingreso de Alan Velasco por Exequiel Zeballos, una variante que desarmó el ataque xeneize y precedió al 0-1 final.
El Sifón, quien asumió tras la sorpresiva muerte de Miguel Ángel Russo para “bancar la parada” y sostener al plantel en un momento crítico, reconoció luego del encuentro que su futuro está abierto: “Vamos a pensar y ver cómo sigue todo. Hablaremos con Román y Chelo de lo que viene por delante”, aseguró en conferencia.
La reunión clave que definirá el futuro de Claudio Úbeda en Boca
Juan Román Riquelme, Marcelo Delgado y Úbeda mantendrán un encuentro en Boca Predio para evaluar el camino a seguir, aunque no será este martes cuando regresen los entrenamientos. La decisión final quedará en manos del presidente del club.
Hasta antes de la caída ante Racing, la idea del Consejo era respaldar al entrenador y sostenerlo de cara al 2026. Según trascendió en las últimas horas, existía incluso la intención de renovar la confianza en su trabajo. Pero la derrota cambió el clima y abrió un escenario de incertidumbre total. Por ahora, no hay una resolución tomada. Los próximos días serán determinantes para saber si Úbeda seguirá al mando del plantel o si Boca comenzará a buscar un nuevo entrenador para la próxima temporada.
Los números de Claudio Úbeda como entrenador de Boca
Desde su asunción como entrenador del Xeneize, el entrenador Claudio Úbeda dirigió un total de 8 partidos. Su saldo es de seis victorias y tan solo dos derrotas, incluyendo la reciente eliminación ante Racing en las semifinales del Torneo Clausura 2025.
