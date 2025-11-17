Claudio Úbeda respondió a la comparación con Scaloni y destacó a Paredes tras la frase que sorprendió a todos

Boca paredes entrenamiento

Qué había dicho Leandro Paredes sobre Úbeda y Scaloni

Días antes, Paredes había sorprendido con una frase contundente. “Está llevando un grupo adelante, un grupo de personas también, porque es muy cercano al jugador”, afirmó sobre Úbeda. Luego completó: “Tenemos una relación parecida a la de Lionel (Scaloni), y ojalá los resultados sean parecidos a los que tuvimos en la Selección“. Una comparación que resonó fuerte en Boca y que, según parece, terminó fortaleciendo aún más el vínculo entre el capitán y el entrenador.