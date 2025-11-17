Claudio Úbeda respondió a la comparación con Scaloni y destacó a Paredes tras la frase que sorprendió a todos
El entrenador de Boca valoró la frase del campeón del mundo que lo comparó con Scaloni y calificó como un privilegio la mirada del capitán del Xeneize.
Las declaraciones de Leandro Paredes, en las que señaló similitudes entre Claudio Úbeda y Lionel Scaloni, generaron impacto en el ambiente del fútbol. No solo por la comparación directa con el entrenador campeón del mundo, sino también por el peso específico que tiene la palabra del capitán de Boca dentro y fuera del plantel.
El análisis del mediocampista no se centró en los caminos previos de ambos técnicos, sino en la manera en que gestionan grupos y construyen vínculos con los futbolistas. La frase, reproducida en cuestión de minutos por todo el ámbito futbolero, derivó en la respuesta pública de Úbeda.
La respuesta de Claudio Úbeda a los elogios de Leandro Paredes
Consultado en la conferencia organizada por la Liga Profesional, el entrenador no ocultó su satisfacción por las palabras del volante. “Obviamente que es un privilegio para mí que hable de esa manera“, expresó al ser confrontado con la comparación con Scaloni.
Luego, profundizó en el rol del campeón del mundo desde su regreso al club. “No hace otra cosa que inyectar optimismo, personalidad, ganas de ganar permanentemente, ser competitivo, no dejar un entrenamiento sin hacer lo que tiene que hacer y es valorable“, destacó Úbeda, marcando la influencia diaria que tiene Paredes en el plantel.
El DT asumió el mando del equipo tras el fallecimiento de Miguel Ángel Russo y encontró en Paredes una pieza determinante tanto en lo futbolístico como en lo emocional, algo que, según remarcó, elevó el nivel general del grupo.
Qué había dicho Leandro Paredes sobre Úbeda y Scaloni
Días antes, Paredes había sorprendido con una frase contundente. “Está llevando un grupo adelante, un grupo de personas también, porque es muy cercano al jugador”, afirmó sobre Úbeda. Luego completó: “Tenemos una relación parecida a la de Lionel (Scaloni), y ojalá los resultados sean parecidos a los que tuvimos en la Selección“. Una comparación que resonó fuerte en Boca y que, según parece, terminó fortaleciendo aún más el vínculo entre el capitán y el entrenador.
