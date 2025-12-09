La inesperada cláusula que puede facilitar la salida de Edinson Cavani de Boca

cavani

Más allá del optimismo reinante en Boca, incluido el propio Juan Román Riquelme, la cláusula de rescisión unilateral vuelve a sobrevolar ante un año que estuvo muy lejos de las expectativas. Cavani disputó apenas 24 de los 44 partidos del año, equivalente al 54% del total, acumuló 1.656 minutos —un promedio de 69 por encuentro jugado— y convirtió 5 goles.

Con este panorama, el futuro del Matador dependerá de su evolución física y de si ambas partes consideran oportuno activar o no la herramienta contractual que podría modificar el rumbo del vínculo. Por ahora, el deseo de continuidad prevalece, pero nada está completamente cerrado.