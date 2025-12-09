La inesperada cláusula que puede facilitar la salida de Edinson Cavani de Boca
La continuidad del delantero está atada a su recuperación física y a una cláusula de rescisión unilateral que permite cortar el vínculo sin consecuencias.
Boca cerró el año con la dura eliminación ante Racing en la Bombonera y, mientras transcurren los últimos días de entrenamientos, ya comenzó a trazar los primeros lineamientos de lo que será el plantel 2026. En ese contexto, la situación de Edinson Cavani volvió a colocarse en el centro de la escena, especialmente por una cláusula que podría habilitar una salida repentina.
El Matador tiene vínculo vigente hasta fines de 2026 y su intención inicial es cumplirlo. Incluso mantiene el anhelo de disputar otra final de Copa Libertadores con la camiseta xeneize, una cuenta pendiente tras la caída ante Fluminense en 2023. En la dirigencia también existe voluntad de sostenerlo, aunque en un rol menos protagónico del que se esperaba en su llegada.
La cláusula clave y los problemas físicos de Edinson Cavani en Boca
Pese a que la postura de ambas partes parece firme, los problemas físicos que arrastra el delantero desde hace meses plantean dudas respecto a su rendimiento para el próximo año. En ese punto aparece un detalle contractual no menor: una cláusula de rescisión unilateral que habilita tanto al jugador como al club a interrumpir el vínculo en un período determinado sin consecuencias legales.
La molestia lumbar que lo marginó del partido ante Racing hizo que Cavani cerrara 2025 sin sumar minutos en la eliminación del Clausura. En esta última semana de entrenamientos será uno más del plantel, aunque continuará trabajando diferenciado para no agravar la dolencia.
Luego del receso, el uruguayo iniciará la pretemporada el 5 de enero con un objetivo concreto: llegar en condiciones y dejar atrás la inflamación en el psoas que lo afectó durante gran parte de la temporada. Estas tres semanas previas serán decisivas para evaluar su continuidad, tanto desde lo físico como desde lo contractual.
Más allá del optimismo reinante en Boca, incluido el propio Juan Román Riquelme, la cláusula de rescisión unilateral vuelve a sobrevolar ante un año que estuvo muy lejos de las expectativas. Cavani disputó apenas 24 de los 44 partidos del año, equivalente al 54% del total, acumuló 1.656 minutos —un promedio de 69 por encuentro jugado— y convirtió 5 goles.
Con este panorama, el futuro del Matador dependerá de su evolución física y de si ambas partes consideran oportuno activar o no la herramienta contractual que podría modificar el rumbo del vínculo. Por ahora, el deseo de continuidad prevalece, pero nada está completamente cerrado.
