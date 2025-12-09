El video que expone a Claudio Úbeda por el polémico cambio del Changuito Zeballos en Boca

En conferencia de prensa, el entrenador intentó justificar la decisión al plantear que “lo que estábamos viendo con gestos que se veían en Exequiel es que estaba cansado, por eso tomamos la decisión de sacarlo”. Habló en plural, como si la determinación hubiese sido consensuada, aunque el video evidencia que Rodríguez proponía otra variante. Mientras tanto, Zeballos evitó entrar en la polémica y, un día después del clásico, compartió un posteo en sus redes sin referencias al episodio, concentrado en su rol dentro del plantel.

