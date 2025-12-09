El video que expone a Claudio Úbeda por el polémico cambio del Changuito Zeballos en Boca
El video del cambio de Zeballos en Boca reavivó la polémica sobre la decisión del entrenador y dejó en evidencia el consejo ignorado de Juvenal Rodríguez.
Minutos después de la derrota de Boca frente a Racing en las semifinales del Torneo Clausura, un video difundido por ESPN reavivó la polémica en torno al discutido reemplazo de Exequiel Zeballos. Lejos de quedar atrás, la secuencia volvió a poner a Claudio Úbeda en el centro de las críticas y abrió interrogantes sobre su conducción.
Según se observa en la filmación, antes de que Alan Velasco ingresara al campo de juego, el entrenador mantuvo un intercambio con su ayudante de campo, Juvenal Rodríguez, para definir quién debía salir. Mientras el técnico sostenía desde el banco que el Changuito "está muerto” físicamente, su asistente insistía con otro nombre.
En las imágenes se aprecia cómo Rodríguez le sugiere al entrenador, en repetidas ocasiones, no sacar al extremo santiagueño. “Por Merentiel no lo saco”, afirmó Úbeda sobre Zeballos, quien hasta ese momento había sido el jugador más desequilibrante del clásico, todavía 0-0.
Frente a esa postura, el ayudante deslizó la opción de sustituir a Carlos Palacios, cuyo rendimiento era de los más bajos del partido. “Saco a Carlos (Palacios)”, se escucha decirle al oído al técnico. Sin embargo, pese a la insistencia de Rodríguez, la decisión final del DT fue tajante: “Por Zeballos”.
El resto es conocido. La Bombonera reaccionó con una fuerte reprobación, Racing encontró el 1-0 a través de Adrián Maravilla Martínez y el cierre del ciclo de Úbeda, que hasta hace pocos días parecía encaminado a continuar en 2026, quedó envuelto en dudas y cuestionamientos.
En conferencia de prensa, el entrenador intentó justificar la decisión al plantear que “lo que estábamos viendo con gestos que se veían en Exequiel es que estaba cansado, por eso tomamos la decisión de sacarlo”. Habló en plural, como si la determinación hubiese sido consensuada, aunque el video evidencia que Rodríguez proponía otra variante. Mientras tanto, Zeballos evitó entrar en la polémica y, un día después del clásico, compartió un posteo en sus redes sin referencias al episodio, concentrado en su rol dentro del plantel.
