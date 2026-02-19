Marcelo Gallardo podría no dirigir el próximo partido de River: los motivos
El "Millonario" no termina de levantar en el arranque del semestre y el "Muñeco" suma malas noticias. Y se viene Vélez el domingo.
Mientras River se encuentra transitando un mal momento futbolístico, con las derrotas ante Tigre y Argentinos por el Torneo Apertura, y tras el reciente sufrido triunfo por Copa Argentina, se confirmó la sanción para Marcelo Gallardo por su conflicto con el árbitro Andrés Merlos.
Luego de ser expulsado por aplaudir irónicamente un fallo del juez ante el "Bicho" en La Paternal, el "Muñeco" habría protagonizó un altercado en los pasillos internos que terminó de romper la relación con el arbitraje argentino, según filtraron este viernes en ESPN. El periodista partidario Gustavo Yarroch aseguró que los protagonistas "casi se van a las manos".
En este marco se especulaba que un duro informe del árbitro podía llegar a derivar en una sanción de varios partidos para Gallardo, justo en uno de los momentos más complicados desde que arribó al "Millonario".
Sin embargo, este jueves se confirmó la decisión del Tribunal de Disciplina de la AFA: el DT de River fue sancionado por un partido o bien el pago de la multa de $840.000 para estar ante Vélez.
De esta manera, Gallardo podría perderse el próximo partido del "Millonario", aunque se descarta que el club podría afrontar el pago de esa multa económica para que el entrenador esté en el banco el próximo domingo en Liniers por la sexta fecha del certamen.
Qué pasó entre Marcelo Gallardo y Andrés Merlos
Según trascendió, Gallardo esperó a Merlos en el vestuario para recriminarle su arbitraje "localista", el diálogo, cargado de violencia, habría escalado rápidamente.
“Sabés que sos un pésimo árbitro y además sos una mala persona. Te tendría que cagar a trompadas”, le habría gritado el DT, visiblemente fuera de sí, de acuerdo con Gustavo Yarroch.
Lejos de calmar las aguas, el árbitro retrucó con una frase que tocó una fibra sensible. “Mala persona sos vos que hiciste echar a Demichelis”, provocó.
Este último comentario sobre su antecesor en el cargo fue el detonante para que la seguridad del estadio tuviera que interponerse físicamente entre ambos para evitar que el técnico de River pasara a mayores.
"Si no intervenían, terminaban a golpes de puños. Me dijeron que el informe es muy duro", completó el periodista de ESPN.
