Marcelo Gallardo podría no dirigir el próximo partido de River: los motivos

image

Qué pasó entre Marcelo Gallardo y Andrés Merlos

Según trascendió, Gallardo esperó a Merlos en el vestuario para recriminarle su arbitraje "localista", el diálogo, cargado de violencia, habría escalado rápidamente.

“Sabés que sos un pésimo árbitro y además sos una mala persona. Te tendría que cagar a trompadas”, le habría gritado el DT, visiblemente fuera de sí, de acuerdo con Gustavo Yarroch.

Lejos de calmar las aguas, el árbitro retrucó con una frase que tocó una fibra sensible. “Mala persona sos vos que hiciste echar a Demichelis”, provocó.

Este último comentario sobre su antecesor en el cargo fue el detonante para que la seguridad del estadio tuviera que interponerse físicamente entre ambos para evitar que el técnico de River pasara a mayores.

"Si no intervenían, terminaban a golpes de puños. Me dijeron que el informe es muy duro", completó el periodista de ESPN.