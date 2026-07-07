Aseguran que un gigante de la Premier League puso la mira en Orlando Gill

Sin embargo, el gigante inglés no está solo en la carrera por quedarse con el arquero paraguayo. El buen presente del futbolista también despertó el interés de instituciones italianas que siguen atentamente su evolución. Entre los clubes que monitorean la situación aparecen Torino y Lazio, dos equipos de la Serie A que también analizan la posibilidad de avanzar por Gill durante este mercado de pases.

Ambos mantienen informes positivos sobre el rendimiento del arquero y podrían sumarse a la disputa si deciden presentar una propuesta formal. Por el momento no existen ofertas oficiales, aunque desde Europa aseguran que las próximas semanas serán determinantes para definir el futuro del guardameta. Si alguno de los equipos interesados acelera las negociaciones, la institución de Boedo deberá evaluar la conveniencia deportiva y económica de desprenderse de una de sus principales figuras.