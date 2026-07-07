Aseguran que un gigante de la Premier League puso la mira en Orlando Gill
El club inglés siguió de cerca el rendimiento del guardameta paraguayo en el Mundial 2026 y lo considera una alternativa para reforzar su plantel de cara a la próxima temporada.
Orlando Gill se transformó en uno de los arqueros sudamericanos que más interés despiertan en el mercado de pases. Después de sus destacadas actuaciones con San Lorenzo, el paraguayo comenzó a aparecer en la órbita de importantes equipos europeos y, según distintas informaciones provenientes del continente, uno de los que analiza seriamente incorporarlo es el Manchester United.
De acuerdo con un informe publicado por BBC Sport, la institución inglesa quedó muy conforme con los reportes elaborados sobre el guardameta de 26 años y lo considera una opción concreta para reforzar la competencia en el arco de cara a la próxima temporada. Sus condiciones físicas, la seguridad bajo los tres palos y, especialmente, su capacidad para resolver situaciones de mano a mano fueron algunos de los aspectos que más llamaron la atención de los responsables del área deportiva del club.
El seguimiento no es reciente. Los ojeadores de los Diablos Rojos habrían observado en varias oportunidades el rendimiento del arquero paraguayo, quien logró consolidarse como una de las principales figuras de San Lorenzo y aumentar considerablemente su cotización durante los últimos meses. En ese contexto, el conjunto argentino tampoco vería con malos ojos una posible transferencia.
Atento San Lorenzo: Manchester United se interesó en Orlando Gill
Según la información difundida por el medio británico, la dirigencia azulgrana estaría dispuesta a negociar la salida del futbolista siempre que llegue una propuesta acorde a sus expectativas económicas. La cifra que se menciona para abrir una negociación oscila entre los cinco y los ocho millones de libras esterlinas, un monto que permitiría al Ciclón obtener una importante ganancia por uno de los jugadores con mayor proyección internacional de su plantel.
Para el United, la incorporación de Gill respondería a la intención de ampliar las variantes disponibles en una posición clave y generar una mayor competencia interna en el plantel. La planificación deportiva contempla reforzar distintos sectores del equipo y el arco aparece entre los puestos que la dirigencia pretende fortalecer antes del inicio de la nueva campaña.
Sin embargo, el gigante inglés no está solo en la carrera por quedarse con el arquero paraguayo. El buen presente del futbolista también despertó el interés de instituciones italianas que siguen atentamente su evolución. Entre los clubes que monitorean la situación aparecen Torino y Lazio, dos equipos de la Serie A que también analizan la posibilidad de avanzar por Gill durante este mercado de pases.
Ambos mantienen informes positivos sobre el rendimiento del arquero y podrían sumarse a la disputa si deciden presentar una propuesta formal. Por el momento no existen ofertas oficiales, aunque desde Europa aseguran que las próximas semanas serán determinantes para definir el futuro del guardameta. Si alguno de los equipos interesados acelera las negociaciones, la institución de Boedo deberá evaluar la conveniencia deportiva y económica de desprenderse de una de sus principales figuras.
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