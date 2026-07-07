El gesto de Maxi Rodríguez con los hinchas argentinos que se volvió viral antes del duelo con Egipto
El exfutbolista protagonizó una de las postales de la previa de los octavos de final del Mundial 2026 y desató todo tipo de comentarios.
La previa del partido entre la Selección Argentina y Egipto por los octavos de final del Mundial 2026 dejó una imagen que rápidamente conquistó a los hinchas. El protagonista fue Maxi Rodríguez, quien se tomó varios minutos para firmar camisetas y compartir un cálido momento con los fanáticos que aguardaban por verlo.
Rodeado por una multitud de argentinos, el exmediocampista atendió cada pedido de autógrafos y, una vez que terminaba de firmar las camisetas, se las devolvía a sus dueños de una manera muy particular: las lanzaba cuidadosamente entre la gente, asegurándose de que cada una llegara a las manos de su propietario.
El gesto fue recibido con aplausos y sonrisas por parte de los presentes, que aprovecharon la oportunidad para saludar a uno de los grandes referentes de la Selección argentina. Como ocurre en cada aparición pública de Maxi Rodríguez, el cariño de los hinchas volvió a hacerse sentir.
Una de las imágenes más comentadas de la previa
Las escenas no tardaron en viralizarse en las redes sociales, donde cientos de usuarios compartieron los videos del momento y destacaron la predisposición del exfutbolista para detenerse con cada fanático antes del encuentro.
Maxi Rodríguez se encuentra en Estados Unidos cubriendo el Mundial 2026 y, durante toda la competencia, ha sido uno de los argentinos más buscados por los simpatizantes, que constantemente le expresan su afecto y le agradecen por los recuerdos que dejó con la camiseta albiceleste.
Mientras la expectativa crecía por el inicio del cruce entre Argentina y Egipto, el exjugador regaló una de las postales más destacadas de la jornada. Su cercanía con la gente y el tiempo que dedicó a cada hincha volvieron a convertirlo en uno de los grandes protagonistas de la previa mundialista.
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