Quién es el 10 de Egipto que juega contra la Selección Argentina
Referente y principal arma de ataque del seleccionado africano, fue uno de los mejores delanteros de la Premier League. Los detalles en la nota.
Egipto afronta este martes uno de los partidos más importantes de su historia cuando se enfrente a Argentina, desde las 13 (hora de Argentina), por los octavos de final del Mundial 2026. El seleccionado africano llega en un gran momento y va en busca del gran golpe ante el campeón defensor del título.
El conjunto dirigido por Hossam Hassan intentará clasificarse por primera vez a los cuartos de final de una Copa del Mundo. Para lograrlo, apostará por el liderazgo de Mohamed Salah, su capitán, principal referente y máxima carta de ataque.
Quién es Mohamed Salah, el jugador que ayudó a Egipto a entrar a octavos del Mundial 2026
El camino de Salah hacia la élite del fútbol estuvo marcado por la constancia desde muy joven. Durante su adolescencia, invirtió varias horas al día para asistir a los entrenamientos de Arab Contractors, un esfuerzo que lo llevó a reorganizar su rutina y relegar parte de su vida escolar.
Aquellos años de dedicación fueron determinantes para su crecimiento como futbolista. Con el tiempo, el delantero egipcio logró abrirse paso en el fútbol europeo hasta convertirse en uno de los jugadores más importantes en la historia del Liverpool, club con el que concluyó su vínculo el pasado 30 de junio.
La historia de Mohamed Salah en Egipto: llegó al Mundial 2018 tras 28 años
El atacante debutó con la selección de Egipto en 2011, aunque uno de los momentos más recordados de su trayectoria internacional llegó en las Eliminatorias para el Mundial de Rusia 2018. Convirtió el penal que selló el triunfo sobre Congo y le devolvió al seleccionado africano la clasificación a una Copa del Mundo después de 28 años.
El Mundial, sin embargo, no tuvo el desenlace esperado. El equipo dirigido por el argentino Héctor Cúper quedó eliminado en la fase de grupos y el delantero disputó el torneo condicionado por la lesión en el hombro que había sufrido semanas antes en la final de la Champions League ante el Real Madrid.
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