Quién es el 10 de Egipto que juega contra la Selección Argentina

La historia de Mohamed Salah en Egipto: llegó al Mundial 2018 tras 28 años

El atacante debutó con la selección de Egipto en 2011, aunque uno de los momentos más recordados de su trayectoria internacional llegó en las Eliminatorias para el Mundial de Rusia 2018. Convirtió el penal que selló el triunfo sobre Congo y le devolvió al seleccionado africano la clasificación a una Copa del Mundo después de 28 años.