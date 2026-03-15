Esteban Ocon le pidió disculpas a Franco Colapinto por el choque en el GP de China: su respuesta

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Así fue el choque de Esteban Ocon que complicó a Franco Colapinto en el GP de China

La situación cambió en la vuelta 34 de 56. Tras 33 vueltas, Colapinto ingresó a boxes para realizar su parada y cambiar neumáticos. Cuando regresaba a pista, salió por delante del Haas de Esteban Ocon. En ese momento, el piloto francés realizó una mala maniobra y impactó desde atrás al argentino, provocando un trompo que terminó dañando el Alpine y alterando por completo el panorama de una carrera que hasta ese momento ofrecía buenas chances de sumar puntos.