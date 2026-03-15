Esteban Ocon le pidió disculpas a Franco Colapinto por el choque en el GP de China: su respuesta
El piloto argentino largó 12º, avanzó hasta el 6º puesto en el GP de China y estaba en zona de puntos, pero un choque del francés tras su parada en boxes cambió el panorama.
Franco Colapinto tuvo un arranque brillante en el Gran Premio de China de Fórmula 1 tras largar 12º y escalar rápidamente hasta el 6º puesto. Sin embargo, cuando la carrera transitaba la vuelta 34, un choque desde atrás de Esteban Ocon tras la salida de boxes complicó seriamente su carrera.
El pedido de disculpas
Esteban Ocon se disculpó públicamente con Colapinto a través de declaraciones a la prensa y también por redes sociales donde los pilotos tuvieron un intercambio amistoso. Franco le respondió: "Todo bien, amigo! Gracias por las disculpas. Nos vemos pronto".
Así fue el choque de Esteban Ocon que complicó a Franco Colapinto en el GP de China
La situación cambió en la vuelta 34 de 56. Tras 33 vueltas, Colapinto ingresó a boxes para realizar su parada y cambiar neumáticos. Cuando regresaba a pista, salió por delante del Haas de Esteban Ocon. En ese momento, el piloto francés realizó una mala maniobra y impactó desde atrás al argentino, provocando un trompo que terminó dañando el Alpine y alterando por completo el panorama de una carrera que hasta ese momento ofrecía buenas chances de sumar puntos.
El contacto generó un fuerte golpe para Colapinto, que venía protagonizando una actuación sólida en el circuito chino y se mantenía dentro de los primeros puestos tras una largada que había sido una de las grandes maniobras del inicio del Gran Premio de China.
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Según informó la categoría, tras una cuidadosa evaluación de la situación en la región se decidió que las carreras previstas para abril no se disputarán. Aunque se analizaron distintas alternativas para mantener el calendario, finalmente se optó por no realizar reemplazos en esas fechas.
“Si bien fue una decisión difícil de tomar, lamentablemente es la correcta en este momento considerando la situación actual en la región”, expresó Stefano Domenicali, presidente y director ejecutivo de la Fórmula 1, quien además agradeció a los organizadores por su apoyo y comprensión. “Esperaban con ilusión recibirnos con su energía y pasión habituales y estamos deseando volver en cuanto las circunstancias lo permitan”, agregó.
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